Пермяков приглашают на летние веранды сделать красивые фото и насладиться панорамным видом

На летниках можно не только поесть, но и посмотреть концерты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермские торговые центры подхватили тренд на летние веранды и открыли пространства на воздухе, где можно поесть, посидеть с друзьями или насладиться закатом. Одно из таких мест находится в ТРЦ «IMALL Эспланада» на четвертом этаже, и оттуда открывается потрясающий вид на город, рассказали URA.RU в администрации торгового центра.

«Вы можете устроить себе отличные выходные: заняться шопингом, расслабиться в мягком кинотеатре, а затем взять любимое блюдо в кафе, выйти на летнюю веранду и наблюдать красивый закат», — отмечают в администрации ТРЦ «IMALL Эспланада». Летом на веранде будут проходить мероприятия с участием музыкантов и известных диджеев. Ближайшее состоится 3 июня.

Вторая площадка открылась в ТРЦ «Планета». На обновленной летней веранде поменяли мебель, поставили подвесные кресла. По вечерам уютную атмосферу создадут при помощи подсветки. «Возьмите с собой освежающий коктейль или любимое блюдо из кафе и ресторанов „Планеты“ и приходите насладиться прекрасным видом», — пишут в telegram-канале торгового центра.

С веранды ТРЦ «IMALL Эспланада» открывается вид на город Фото: ТРЦ «IMALL Эспланада»

На веранде 3 июня состоится закрытая вечеринка Фото: ТРЦ «IMALL Эспланада»