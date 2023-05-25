25 мая 2023

В пермских торговых центрах открылись летние веранды с панорамными видами. Фото

Пермяков приглашают на летние веранды сделать красивые фото и насладиться панорамным видом
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа летних веранд во время пандемии коронавируса, улица хохрякова, ресторан, летняя веранда, виды екатеринбурга, engels
На летниках можно не только поесть, но и посмотреть концерты Фото:

Пермские торговые центры подхватили тренд на летние веранды и открыли пространства на воздухе, где можно поесть, посидеть с друзьями или насладиться закатом. Одно из таких мест находится в ТРЦ «IMALL Эспланада» на четвертом этаже, и оттуда открывается потрясающий вид на город, рассказали URA.RU в администрации торгового центра.

«Вы можете устроить себе отличные выходные: заняться шопингом, расслабиться в мягком кинотеатре, а затем взять любимое блюдо в кафе, выйти на летнюю веранду и наблюдать красивый закат», — отмечают в администрации ТРЦ «IMALL Эспланада». Летом на веранде будут проходить мероприятия с участием музыкантов и известных диджеев. Ближайшее состоится 3 июня.

Вторая площадка открылась в ТРЦ «Планета». На обновленной летней веранде поменяли мебель, поставили подвесные кресла. По вечерам уютную атмосферу создадут при помощи подсветки. «Возьмите с собой освежающий коктейль или любимое блюдо из кафе и ресторанов „Планеты“ и приходите насладиться прекрасным видом», — пишут в telegram-канале торгового центра.

С веранды ТРЦ «IMALL Эспланада» открывается вид на город
С веранды ТРЦ «IMALL Эспланада» открывается вид на город
Фото:
На веранде 3 июня состоится закрытая вечеринка
На веранде 3 июня состоится закрытая вечеринка
Фото:
Веранду в ТРЦ «Планета» в этом году обновили, чтобы гостям было уютнее
Веранду в ТРЦ «Планета» в этом году обновили, чтобы гостям было уютнее
Фото:

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Пермские торговые центры подхватили тренд на летние веранды и открыли пространства на воздухе, где можно поесть, посидеть с друзьями или насладиться закатом. Одно из таких мест находится в ТРЦ «IMALL Эспланада» на четвертом этаже, и оттуда открывается потрясающий вид на город, рассказали URA.RU в администрации торгового центра. «Вы можете устроить себе отличные выходные: заняться шопингом, расслабиться в мягком кинотеатре, а затем взять любимое блюдо в кафе, выйти на летнюю веранду и наблюдать красивый закат», — отмечают в администрации ТРЦ «IMALL Эспланада». Летом на веранде будут проходить мероприятия с участием музыкантов и известных диджеев. Ближайшее состоится 3 июня. Вторая площадка открылась в ТРЦ «Планета». На обновленной летней веранде поменяли мебель, поставили подвесные кресла. По вечерам уютную атмосферу создадут при помощи подсветки. «Возьмите с собой освежающий коктейль или любимое блюдо из кафе и ресторанов „Планеты“ и приходите насладиться прекрасным видом», — пишут в telegram-канале торгового центра.
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