Жители свердловской деревни стихийно перекрыли дорогу. Фото, видео

Жители деревни Мостовщики протестуют против карьеров, чья техника разбила единственную дорогу

27 мая 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Сельчане пожаловались, что тяжеловозы разбили единственную дорогу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители деревни Мостовщики (Свердловская область) стихийно перекрыли единственную дорогу, не давая проехать технике к песчаным карьерам. Тяжеловозы разбили трассу, оставив людей без связи с районным и областными центрами, объяснила URA.RU местная активистка Наталья Афанасьева. «Возле нашей деревни два песчаных карьера, раньше их начальники следили за дорогой, но в последний месяц обслуживать перестали. Дорога вся разбита, по ней не проехать, машины застревают! А ведь она единственная, только по ней из Мостовщиков можно выбраться в Тугулым, Екатеринбург и другие города», — рассказала Афанасьева. Она воспитывает троих детей, которых регулярно надо возить в школы, садик, больницы. В мае из-за разбитой дороги это стало невозможно. Отчаявшись, трое местных активистов утром, 27 мая, перекрыли на несколько часов проезд тяжелой технике к карьерам, натянув перед дорогой трос. Люди и сами вышли на трассу, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. «Приехала полиция, потому что вроде как мы устроили несанкционированный митинг, забастовку. На их глазах застряла легковая машина, пришлось ее вытаскивать грузовику. Один из бригадиров карьера вывел грейдер, разровнял дорогу и пообещал, что так будет делать всегда. Звонил и глава Тугулымского округа Черепанов, обещал во всем разобраться», — продолжает Наталья. За комментарием корреспондент обратился к главе Тугулымского городского округа Николаю Черепанову. «Мы оперативно отреагировали на сегодняшнюю ситуацию, в понедельник я намерен сам выехать в Мостовщики, пригласить все стороны и найти пути решения с землепользователями. По сути там надо решить вопрос с двумя разработчиками карьеров — кто и в каком режиме будет содержать этот участок дороги», — объяснил глава. Чиновник добавил, что с карьеров возят песок для строительства федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Песчаные разработки находятся в трех километрах от этой масштабной стройки. Сельчане пару часов не пускали тяжелую технику проехать к карьерам Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители деревни Мостовщики (Свердловская область) стихийно перекрыли единственную дорогу, не давая проехать технике к песчаным карьерам. Тяжеловозы разбили трассу, оставив людей без связи с районным и областными центрами, объяснила URA.RU местная активистка Наталья Афанасьева. «Возле нашей деревни два песчаных карьера, раньше их начальники следили за дорогой, но в последний месяц обслуживать перестали. Дорога вся разбита, по ней не проехать, машины застревают! А ведь она единственная, только по ней из Мостовщиков можно выбраться в Тугулым, Екатеринбург и другие города», — рассказала Афанасьева. Она воспитывает троих детей, которых регулярно надо возить в школы, садик, больницы. В мае из-за разбитой дороги это стало невозможно. Отчаявшись, трое местных активистов утром, 27 мая, перекрыли на несколько часов проезд тяжелой технике к карьерам, натянув перед дорогой трос. Люди и сами вышли на трассу, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. «Приехала полиция, потому что вроде как мы устроили несанкционированный митинг, забастовку. На их глазах застряла легковая машина, пришлось ее вытаскивать грузовику. Один из бригадиров карьера вывел грейдер, разровнял дорогу и пообещал, что так будет делать всегда. Звонил и глава Тугулымского округа Черепанов, обещал во всем разобраться», — продолжает Наталья. За комментарием корреспондент обратился к главе Тугулымского городского округа Николаю Черепанову. «Мы оперативно отреагировали на сегодняшнюю ситуацию, в понедельник я намерен сам выехать в Мостовщики, пригласить все стороны и найти пути решения с землепользователями. По сути там надо решить вопрос с двумя разработчиками карьеров — кто и в каком режиме будет содержать этот участок дороги», — объяснил глава. Чиновник добавил, что с карьеров возят песок для строительства федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Песчаные разработки находятся в трех километрах от этой масштабной стройки.