15 мая 2023

Немецкие танкисты пожаловались, что украинцев тяжело обучать

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Немецкие танкисты заявили, что бойцы ВСУ не понимают немецкий язык Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Танкисты из Германии пожаловались, что солдат ВСУ трудно обучать эксплуатации военной техники. Причиной тому является непонимание украинцев немецкого языка. Об этом заявил начальник штаба Команды специальной подготовки Европейской учебной миссии Полковник Хайко Диль.

«Мы не можем общаться один на один с украинскими солдатами. Надо переводить с немецкого на украинский, частично на русский. Для этого нужно большое количество переводчиков», — сказал Хайко Диль. Его слова опубликованы на сайте Бундесвера. Он подчеркнул, что у немецкой армии есть переводчики, однако они могут переводить только в течении получаса, после чего нуждаются в отдыхе.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники заявил, что ВСУ испытывают проблемы при обслуживании и использовании при подготовке военной техники НАТО к летнему периоду. По его словам, в украинской армии не хватает широкопрофильных специалистов.

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Танкисты из Германии пожаловались, что солдат ВСУ трудно обучать эксплуатации военной техники. Причиной тому является непонимание украинцев немецкого языка. Об этом заявил начальник штаба Команды специальной подготовки Европейской учебной миссии Полковник Хайко Диль. «Мы не можем общаться один на один с украинскими солдатами. Надо переводить с немецкого на украинский, частично на русский. Для этого нужно большое количество переводчиков», — сказал Хайко Диль. Его слова опубликованы на сайте Бундесвера. Он подчеркнул, что у немецкой армии есть переводчики, однако они могут переводить только в течении получаса, после чего нуждаются в отдыхе. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники заявил, что ВСУ испытывают проблемы при обслуживании и использовании при подготовке военной техники НАТО к летнему периоду. По его словам, в украинской армии не хватает широкопрофильных специалистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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