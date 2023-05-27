Венгрия и Греция заблокировали новый пакет санкций ЕС против России

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Европейские политики. stock, евросоюз, европарламент, stock
Будапешт и Афины выступают против 11-го пакета санкций против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Венгрия и Греция выступили против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении РФ и компаний, подозреваемых в партнерстве со страной. Венгерские и греческие власти требуют исключить некоторые их компании из украинского списка так называемых «спонсоров войны». Об этом пишет издание Politico.

«После того, как Будапешт в основном выступал в одиночку против российских санкций, теперь Афины поддерживают его в скептическом отношении к самым свежим мерам против России», — пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов ЕС. Венгрия и Греция требуют расследования, чтобы убедиться, что их компании, включенные в список Киева, действительно сотрудничают с Россией.

Источники издания заявили, что Будапешт и Афины вставляют палки в колеса коллективного согласования санкций, используя их в качестве политического рычага. Греция, по словам источников, заявила, что меры за обход санкций по отношению к ней должны принимать тогда, когда будет подтверждена информация о сотрудничестве с Россией. Другие источники Politico заявили, что в вопросе санкций есть консенсус — в конечном итоге согласовать пакет мер.

В список «спонсоры войны» Киев включил пять греческих и одну венгерскую компании. По заявлению Украины, эти компании сотрудничают с Россией, несмотря на санкции.

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Венгрия и Греция выступили против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении РФ и компаний, подозреваемых в партнерстве со страной. Венгерские и греческие власти требуют исключить некоторые их компании из украинского списка так называемых «спонсоров войны». Об этом пишет издание Politico. «После того, как Будапешт в основном выступал в одиночку против российских санкций, теперь Афины поддерживают его в скептическом отношении к самым свежим мерам против России», — пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов ЕС. Венгрия и Греция требуют расследования, чтобы убедиться, что их компании, включенные в список Киева, действительно сотрудничают с Россией. Источники издания заявили, что Будапешт и Афины вставляют палки в колеса коллективного согласования санкций, используя их в качестве политического рычага. Греция, по словам источников, заявила, что меры за обход санкций по отношению к ней должны принимать тогда, когда будет подтверждена информация о сотрудничестве с Россией. Другие источники Politico заявили, что в вопросе санкций есть консенсус — в конечном итоге согласовать пакет мер. В список «спонсоры войны» Киев включил пять греческих и одну венгерскую компании. По заявлению Украины, эти компании сотрудничают с Россией, несмотря на санкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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