ЕС не смог договориться о новых санкциях против России

22 мая 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России, заявил Петер Сийярто Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Евросоюза не смогли согласовать новые санкции против России и очередной пакет военной помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС. «Сегодня на заседании, несмотря на то, что предложения продвигало большинство стран, не появилось решения ни о дальнейшем финансировании поставок оружия (Украине — ред.), ни о санкциях», — заявил Петер Сийярто. Трансляция встречи велась в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он подчеркнул, что Будапешт по-прежнему выступает против выделения Украине полумиллиарда евро из Европейского фонда. Ранее Венгрия не поддержала введение новых санкций против России в отношении ядерной энергетики. Это связано с тем, что страна сотрудничает с РФ в этом направлении. По словам Сийярто, введение ядерных ограничений против России повлечет нарушение работы электростанций в Венгрии. Ранее бывший сотрудник министерства торговли США Кевин Вульф заявляла, что в новый список антироссийских санкций войдет запрет на экспорт игрушек, контактных линз и зубных протезов. Ужесточение санкций против России обсуждалось на саммите G7, который прошел в Хиросиме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Евросоюза не смогли согласовать новые санкции против России и очередной пакет военной помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС. «Сегодня на заседании, несмотря на то, что предложения продвигало большинство стран, не появилось решения ни о дальнейшем финансировании поставок оружия (Украине — ред.), ни о санкциях», — заявил Петер Сийярто. Трансляция встречи велась в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он подчеркнул, что Будапешт по-прежнему выступает против выделения Украине полумиллиарда евро из Европейского фонда. Ранее Венгрия не поддержала введение новых санкций против России в отношении ядерной энергетики. Это связано с тем, что страна сотрудничает с РФ в этом направлении. По словам Сийярто, введение ядерных ограничений против России повлечет нарушение работы электростанций в Венгрии. Ранее бывший сотрудник министерства торговли США Кевин Вульф заявляла, что в новый список антироссийских санкций войдет запрет на экспорт игрушек, контактных линз и зубных протезов. Ужесточение санкций против России обсуждалось на саммите G7, который прошел в Хиросиме.