Politico: Венгрия потребовала исключить четырех россиян из десятого пакета санкций

Венгрия не согласна с другими членами ЕС по вопросу санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Венгрия хочет исключить четырех россиян из санкционного списка Евросоюза, из-за чего могут возникнуть трудности с принятием десятого пакета санкций. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на дипломатов.

«Будапешт утверждал, что это не должно являться частью 10-го пакета санкций, сказал один из дипломатов. Венгрия долгое время скептически относилась к включению в список слишком большого количества имен. По словам двух дипломатов, Венгрия также настаивала на исключении четырех человек из уже существующего санкционного списка», — пишет Politico .

Это разногласие может стать причиной напряженности и споров в Евросоюзе во время обсуждения десятого пакета ограничений, отмечает издание. Евросоюз хочет одобрить его до годовщины конфликта на Украине, но для этого все члены должны прийти к согласию, так как любая страна может наложить вето.

Венгрия отказалась вводить санкции против России из-за конфликта на Украине, как это сделали остальные западные страны. На прошлой неделе стало известно, что Венгрия и Франция не поддержали санкции против атомной отрасли. Также у членов ЕС возникли разногласия по поводу каучука из РФ. Десятый пакет будет направлен на борьбу с обходом санкций, пишет VSE42.ru. Его планируют согласовать 22 февраля, передает RT.