В Перми открыли новый арт-объект

28 мая 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

В Перми установили арт-объект «Новые грани» Фото: Анна Майорова © URA.RU В столице Прикамья 28 мая открыли арт-объект «Новые грани», посвященный студенческому фестивалю. Об этом сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края. «В облике арт-объекта отражены символы Студвесны в Перми — молот, кристалл, медведь и Пермское море. Создал объект скульптор Рустам Исмагилов совместно с ивент-агентством», — написано на сайте. По информации властей Прикамья, конструкция арт-объекта символизирует творческое развитие, а ее форма — грани олицетворяют многообразие заложенных в человеке талантов и его безграничный потенциал. Объект изготовлен из нержавеющей стали и установлен в фестивальном городке на эспланаде. Пресс-служба губернатора и правительства края уточнила, что символ Студвесны после мероприятия переместится на площадь перед региональным молодежным центром. Ранее URA.RU писало, что число просмотров видео с церемонии старта фестиваля «Российская студенческая весна» в Перми за сутки достигло двух миллионов. Открытие фестиваля началось с лазерного шоу и музыкальных спецэффектов.

В столице Прикамья 28 мая открыли арт-объект «Новые грани», посвященный студенческому фестивалю. Об этом сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края. «В облике арт-объекта отражены символы Студвесны в Перми — молот, кристалл, медведь и Пермское море. Создал объект скульптор Рустам Исмагилов совместно с ивент-агентством», — написано на сайте. По информации властей Прикамья, конструкция арт-объекта символизирует творческое развитие, а ее форма — грани олицетворяют многообразие заложенных в человеке талантов и его безграничный потенциал. Объект изготовлен из нержавеющей стали и установлен в фестивальном городке на эспланаде. Пресс-служба губернатора и правительства края уточнила, что символ Студвесны после мероприятия переместится на площадь перед региональным молодежным центром. Ранее URA.RU писало, что число просмотров видео с церемонии старта фестиваля «Российская студенческая весна» в Перми за сутки достигло двух миллионов. Открытие фестиваля началось с лазерного шоу и музыкальных спецэффектов.