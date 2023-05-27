27 мая 2023
26 мая 2023

В Перми открыли новый арт-объект

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, правительство пермского края, герб пермского края, здание правительства пермского края
В Перми установили арт-объект «Новые грани» Фото:

В столице Прикамья 28 мая открыли арт-объект «Новые грани», посвященный студенческому фестивалю. Об этом сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края.

«В облике арт-объекта отражены символы Студвесны в Перми — молот, кристалл, медведь и Пермское море. Создал объект скульптор Рустам Исмагилов совместно с ивент-агентством», — написано на сайте.

По информации властей Прикамья, конструкция арт-объекта символизирует творческое развитие, а ее форма — грани олицетворяют многообразие заложенных в человеке талантов и его безграничный потенциал. Объект изготовлен из нержавеющей стали и установлен в фестивальном городке на эспланаде. Пресс-служба губернатора и правительства края уточнила, что символ Студвесны после мероприятия переместится на площадь перед региональным молодежным центром.

Ранее URA.RU писало, что число просмотров видео с церемонии старта фестиваля «Российская студенческая весна» в Перми за сутки достигло двух миллионов. Открытие фестиваля началось с лазерного шоу и музыкальных спецэффектов.

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В столице Прикамья 28 мая открыли арт-объект «Новые грани», посвященный студенческому фестивалю. Об этом сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края. «В облике арт-объекта отражены символы Студвесны в Перми — молот, кристалл, медведь и Пермское море. Создал объект скульптор Рустам Исмагилов совместно с ивент-агентством», — написано на сайте. По информации властей Прикамья, конструкция арт-объекта символизирует творческое развитие, а ее форма — грани олицетворяют многообразие заложенных в человеке талантов и его безграничный потенциал. Объект изготовлен из нержавеющей стали и установлен в фестивальном городке на эспланаде. Пресс-служба губернатора и правительства края уточнила, что символ Студвесны после мероприятия переместится на площадь перед региональным молодежным центром. Ранее URA.RU писало, что число просмотров видео с церемонии старта фестиваля «Российская студенческая весна» в Перми за сутки достигло двух миллионов. Открытие фестиваля началось с лазерного шоу и музыкальных спецэффектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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