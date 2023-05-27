27 мая 2023

Бастрыкину доложат о конфликте с участием подростка, избитого в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Свердловское СУ СК подготовит доклад Александру Бастрыкину Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об избиении подростка в Екатеринбурге, которому в ходе драки разорвали селезенку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Руководитель ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в официальном telegram-канале СК РФ. По факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего.

Ранее URA.RU сообщало о подробностях конфликта в Екатеринбурге между уроженцем Нижнего Тагила и школьником, произошедшим вечером 24 мая. Избиение подростка произошло из-за того, что он коверкал фамилию мужчины. Общественники «Уральского родительского комитета» взяли ситуацию на контроль и направили запросы уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об избиении подростка в Екатеринбурге, которому в ходе драки разорвали селезенку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Руководитель ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в официальном telegram-канале СК РФ. По факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. Ранее URA.RU сообщало о подробностях конфликта в Екатеринбурге между уроженцем Нижнего Тагила и школьником, произошедшим вечером 24 мая. Избиение подростка произошло из-за того, что он коверкал фамилию мужчины. Общественники «Уральского родительского комитета» взяли ситуацию на контроль и направили запросы уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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