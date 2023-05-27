Бастрыкину доложат о конфликте с участием подростка, избитого в Екатеринбурге

28 мая 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Свердловское СУ СК подготовит доклад Александру Бастрыкину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об избиении подростка в Екатеринбурге, которому в ходе драки разорвали селезенку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Руководитель ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в официальном telegram-канале СК РФ. По факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. Ранее URA.RU сообщало о подробностях конфликта в Екатеринбурге между уроженцем Нижнего Тагила и школьником, произошедшим вечером 24 мая. Избиение подростка произошло из-за того, что он коверкал фамилию мужчины. Общественники «Уральского родительского комитета» взяли ситуацию на контроль и направили запросы уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об избиении подростка в Екатеринбурге, которому в ходе драки разорвали селезенку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Руководитель ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в официальном telegram-канале СК РФ. По факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. Ранее URA.RU сообщало о подробностях конфликта в Екатеринбурге между уроженцем Нижнего Тагила и школьником, произошедшим вечером 24 мая. Избиение подростка произошло из-за того, что он коверкал фамилию мужчины. Общественники «Уральского родительского комитета» взяли ситуацию на контроль и направили запросы уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову.