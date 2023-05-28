Власти ХМАО поздравили военнослужащих с Днем пограничника

Официальные лица ХМАО поздравили пограничников с праздником. Свои поздравления чиновники опубликовали в социальных сетях.
«Уважаемые воины-пограничники, ветераны пограничной службы, от всего сердца поздравляю вас с Днем пограничника — праздником, который символизирует любовь к Родине и преданность долгу», — написал в своем официальном telegram — канале глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.
К поздравлениям присоединился сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. Он в своем telegram-канале пожелал ветеранам и бойцам пограничной службы ФСБ России крепкого здоровья, успехов в службе и семейного благополучия. Глава Советского района Евгений Буренков в своем официальном telegram-канале выразил благодарность военнослужащим за неукоснительное исполнение воинского долга, за нелегкую службу. И пожелал им духовных сил и оптимизма, успехов в труде на благо Родины.
Ранее URA.RU рассказало о том, что в Сургуте на набережной Оби установили на постамент ГАЗ-66. В течение двух лет здесь планируют установить пограничную вышку и разбить сквер пограничников.
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