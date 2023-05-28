28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Власти ХМАО поздравили военнослужащих с Днем пограничника

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, день пограничника
Официальные лица ХМАО поздравили пограничников с праздником Фото:

Официальные лица ХМАО поздравили пограничников с праздником. Свои поздравления чиновники опубликовали в социальных сетях.

«Уважаемые воины-пограничники, ветераны пограничной службы, от всего сердца поздравляю вас с Днем пограничника — праздником, который символизирует любовь к Родине и преданность долгу», — написал в своем официальном telegram — канале глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

К поздравлениям присоединился сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. Он в своем telegram-канале пожелал ветеранам и бойцам пограничной службы ФСБ России крепкого здоровья, успехов в службе и семейного благополучия. Глава Советского района Евгений Буренков в своем официальном telegram-канале выразил благодарность военнослужащим за неукоснительное исполнение воинского долга, за нелегкую службу. И пожелал им духовных сил и оптимизма, успехов в труде на благо Родины.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в Сургуте на набережной Оби установили на постамент ГАЗ-66. В течение двух лет здесь планируют установить пограничную вышку и разбить сквер пограничников.

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Официальные лица ХМАО поздравили пограничников с праздником. Свои поздравления чиновники опубликовали в социальных сетях. «Уважаемые воины-пограничники, ветераны пограничной службы, от всего сердца поздравляю вас с Днем пограничника — праздником, который символизирует любовь к Родине и преданность долгу», — написал в своем официальном telegram — канале глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. К поздравлениям присоединился сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. Он в своем telegram-канале пожелал ветеранам и бойцам пограничной службы ФСБ России крепкого здоровья, успехов в службе и семейного благополучия. Глава Советского района Евгений Буренков в своем официальном telegram-канале выразил благодарность военнослужащим за неукоснительное исполнение воинского долга, за нелегкую службу. И пожелал им духовных сил и оптимизма, успехов в труде на благо Родины. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Сургуте на набережной Оби установили на постамент ГАЗ-66. В течение двух лет здесь планируют установить пограничную вышку и разбить сквер пограничников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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