Власти ХМАО поздравили военнослужащих с Днем пограничника

29 мая 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Официальные лица ХМАО поздравили пограничников с праздником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Официальные лица ХМАО поздравили пограничников с праздником. Свои поздравления чиновники опубликовали в социальных сетях. «Уважаемые воины-пограничники, ветераны пограничной службы, от всего сердца поздравляю вас с Днем пограничника — праздником, который символизирует любовь к Родине и преданность долгу», — написал в своем официальном telegram — канале глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. К поздравлениям присоединился сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. Он в своем telegram-канале пожелал ветеранам и бойцам пограничной службы ФСБ России крепкого здоровья, успехов в службе и семейного благополучия. Глава Советского района Евгений Буренков в своем официальном telegram-канале выразил благодарность военнослужащим за неукоснительное исполнение воинского долга, за нелегкую службу. И пожелал им духовных сил и оптимизма, успехов в труде на благо Родины. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Сургуте на набережной Оби установили на постамент ГАЗ-66. В течение двух лет здесь планируют установить пограничную вышку и разбить сквер пограничников.

Официальные лица ХМАО поздравили пограничников с праздником. Свои поздравления чиновники опубликовали в социальных сетях. «Уважаемые воины-пограничники, ветераны пограничной службы, от всего сердца поздравляю вас с Днем пограничника — праздником, который символизирует любовь к Родине и преданность долгу», — написал в своем официальном telegram — канале глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. К поздравлениям присоединился сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. Он в своем telegram-канале пожелал ветеранам и бойцам пограничной службы ФСБ России крепкого здоровья, успехов в службе и семейного благополучия. Глава Советского района Евгений Буренков в своем официальном telegram-канале выразил благодарность военнослужащим за неукоснительное исполнение воинского долга, за нелегкую службу. И пожелал им духовных сил и оптимизма, успехов в труде на благо Родины. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Сургуте на набережной Оби установили на постамент ГАЗ-66. В течение двух лет здесь планируют установить пограничную вышку и разбить сквер пограничников.