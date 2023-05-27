В Сургуте на набережной Оби на постамент установили автомобиль ГАЗ-66. В течение двух лет рядом с новым памятником планируют установить пограничную вышку и разбить сквер пограничников, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Сквер пограничников в стадии формирования. Мы уже открыли здесь памятный знак, установили на постамент ГАЗ-66. В ближайшие два года тут появятся пограничная вышка и контрольно-следовая полоса», — приводит слова главы городской общественной организации «Контрольно-следовая полоса» Михаила Севостьянова пресс-служба администрации Сургута на официальном сайте.
Автомобиль ГАЗ-66 был создан в 1957 году, в серийное производство вошел в 1964 году. Из-за повышенной проходимости использовался преимущественно в пограничных войсках и в ВДВ. Последняя машина сошла с заводского конвейера в 1999 году.
Ранее URA.RU рассказало что в ЯНАО прошли торжественные митинги, посвященные Дню пограничника. Праздник отмечается в России 28 мая.
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