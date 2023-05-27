27 мая 2023
26 мая 2023

В Сургуте появится сквер пограничников. Фото

В Сургуте в День пограничника установили на постамент ГАЗ-66
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День пограничника. Курган, день пограничника
В Сургуте через два года появится сквер пограничников Фото:

В Сургуте на набережной Оби на постамент установили автомобиль ГАЗ-66. В течение двух лет рядом с новым памятником планируют установить пограничную вышку и разбить сквер пограничников, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сквер пограничников в стадии формирования. Мы уже открыли здесь памятный знак, установили на постамент ГАЗ-66. В ближайшие два года тут появятся пограничная вышка и контрольно-следовая полоса», — приводит слова главы городской общественной организации «Контрольно-следовая полоса» Михаила Севостьянова пресс-служба администрации Сургута на официальном сайте.

Автомобиль ГАЗ-66 был создан в 1957 году, в серийное производство вошел в 1964 году. Из-за повышенной проходимости использовался преимущественно в пограничных войсках и в ВДВ. Последняя машина сошла с заводского конвейера в 1999 году.

Ранее URA.RU рассказало что в ЯНАО прошли торжественные митинги, посвященные Дню пограничника. Праздник отмечается в России 28 мая.

В Сургуте установили на постамент ГАЗ-66
В Сургуте установили на постамент ГАЗ-66
Фото:
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте на набережной Оби на постамент установили автомобиль ГАЗ-66. В течение двух лет рядом с новым памятником планируют установить пограничную вышку и разбить сквер пограничников, сообщает пресс-служба городской администрации. «Сквер пограничников в стадии формирования. Мы уже открыли здесь памятный знак, установили на постамент ГАЗ-66. В ближайшие два года тут появятся пограничная вышка и контрольно-следовая полоса», — приводит слова главы городской общественной организации «Контрольно-следовая полоса» Михаила Севостьянова пресс-служба администрации Сургута на официальном сайте. Автомобиль ГАЗ-66 был создан в 1957 году, в серийное производство вошел в 1964 году. Из-за повышенной проходимости использовался преимущественно в пограничных войсках и в ВДВ. Последняя машина сошла с заводского конвейера в 1999 году. Ранее URA.RU рассказало что в ЯНАО прошли торжественные митинги, посвященные Дню пограничника. Праздник отмечается в России 28 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...