Братья из Челябинска взяли отпуск, чтобы доставить гуманитарную помощь в зону СВО. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, рюкзак, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Братья на постоянной основе привозят бойцам гуманитарные грузы Фото:
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Братья из Челябинска Дмитрий и Алексей доставили гуманитарную помощь военнослужащим в зону СВО. Как они объяснили корреспонденту URA.RU, для этого им пришлось взять отпуска на работе.

«Я предприниматель — зарабатываю, когда работаю. В данный момент я бросил работу, брат взял отпуск частично за свой счет, и мы приехали сюда. Следующая поездка неизвестно как сложится — но у меня будет так же, брошу все и поеду», — рассказал Дмитрий.

Алексей по профессии — теплотехник, но также занимается писательским трудом, опубликовал уже две книги. Оба брата состоят в движении «Урал — фронту!», которое занимается адресной доставкой гуманитарной помощи в зону СВО. По словам волонтеров, это объединения, помогающие фронту не рассуждениями, а реальными делами. Они доставляют военнослужащим необходимые вещи: от носков и футболок до спецоборудования и маскировочных сетей, которые вручную плетутся уральским женщинами.

«В этот раз получилось так, что у нашей мамы в день старта был день рождения — мы заехали к ней, поздравили и погнали сюда. Делаем это, потому что надо — всей России и, в первую очередь, парням, которые там [на передовой]. Мы-то хоть в тылу, у нас пули не свистят и разрывов нет», — продолжает собеседник URA.RU.

Семьи челябинцев поддержали их желание помогать, пусть и с оговорками и переживанием. Детям и супругам даже пришлось дать определенное обещание.

«У меня есть сват, который тоже этим (доставкой гуманитарной помощи) давно занимается. Так мы дали слово детям, что не будем одновременно находиться в зоне СВО. Чтобы, если что, хотя бы один папа остался жив. Цинично — но реально. Сегодня мы здесь — а сват готовится к следующей поездке», — подытожил Дмитрий.

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Братья из Челябинска Дмитрий и Алексей доставили гуманитарную помощь военнослужащим в зону СВО. Как они объяснили корреспонденту URA.RU, для этого им пришлось взять отпуска на работе. «Я предприниматель — зарабатываю, когда работаю. В данный момент я бросил работу, брат взял отпуск частично за свой счет, и мы приехали сюда. Следующая поездка неизвестно как сложится — но у меня будет так же, брошу все и поеду», — рассказал Дмитрий. Алексей по профессии — теплотехник, но также занимается писательским трудом, опубликовал уже две книги. Оба брата состоят в движении «Урал — фронту!», которое занимается адресной доставкой гуманитарной помощи в зону СВО. По словам волонтеров, это объединения, помогающие фронту не рассуждениями, а реальными делами. Они доставляют военнослужащим необходимые вещи: от носков и футболок до спецоборудования и маскировочных сетей, которые вручную плетутся уральским женщинами. «В этот раз получилось так, что у нашей мамы в день старта был день рождения — мы заехали к ней, поздравили и погнали сюда. Делаем это, потому что надо — всей России и, в первую очередь, парням, которые там [на передовой]. Мы-то хоть в тылу, у нас пули не свистят и разрывов нет», — продолжает собеседник URA.RU. Семьи челябинцев поддержали их желание помогать, пусть и с оговорками и переживанием. Детям и супругам даже пришлось дать определенное обещание. «У меня есть сват, который тоже этим (доставкой гуманитарной помощи) давно занимается. Так мы дали слово детям, что не будем одновременно находиться в зоне СВО. Чтобы, если что, хотя бы один папа остался жив. Цинично — но реально. Сегодня мы здесь — а сват готовится к следующей поездке», — подытожил Дмитрий.
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