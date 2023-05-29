Под Пермью снесут жилой дом, который был незаконно построен

30 мая 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Суд признал, что дом возведен самовольно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд обязал собственников земли в Пермском муниципальном округе снести дом, который признан самовольной постройкой. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «В декабре 2022 года специалисты Россельхознадзора установили, что на земельном участке в районе Усть-Качки (Пермский край) самовольно возведен одноэтажный дом и три надворные постройки, при этом в Росреестре данных о сооружениях нет. Специалисты ведомства обратились в администрацию района с сообщением о нарушении, а чиновники вышли с иском о сносе дома в суд», — говорится на сайте Россельхознадзора. В мае Пермский районный суд удовлетворил иск районной администрации. Теперь владельцы земельного участка должны будут снести дом и надворные постройки.

Суд обязал собственников земли в Пермском муниципальном округе снести дом, который признан самовольной постройкой. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «В декабре 2022 года специалисты Россельхознадзора установили, что на земельном участке в районе Усть-Качки (Пермский край) самовольно возведен одноэтажный дом и три надворные постройки, при этом в Росреестре данных о сооружениях нет. Специалисты ведомства обратились в администрацию района с сообщением о нарушении, а чиновники вышли с иском о сносе дома в суд», — говорится на сайте Россельхознадзора. В мае Пермский районный суд удовлетворил иск районной администрации. Теперь владельцы земельного участка должны будут снести дом и надворные постройки.