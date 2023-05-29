29 мая 2023

Под Пермью снесут жилой дом, который был незаконно построен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство декораций для съемок сериала "Угрюм-река" на реке Чусовая. Свердловская область, деревня Каменка, деревянный дом, декорации, деревня каменка, строительство декораций
Суд признал, что дом возведен самовольно Фото:

Суд обязал собственников земли в Пермском муниципальном округе снести дом, который признан самовольной постройкой. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«В декабре 2022 года специалисты Россельхознадзора установили, что на земельном участке в районе Усть-Качки (Пермский край) самовольно возведен одноэтажный дом и три надворные постройки, при этом в Росреестре данных о сооружениях нет. Специалисты ведомства обратились в администрацию района с сообщением о нарушении, а чиновники вышли с иском о сносе дома в суд», — говорится на сайте Россельхознадзора.

В мае Пермский районный суд удовлетворил иск районной администрации. Теперь владельцы земельного участка должны будут снести дом и надворные постройки.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд обязал собственников земли в Пермском муниципальном округе снести дом, который признан самовольной постройкой. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «В декабре 2022 года специалисты Россельхознадзора установили, что на земельном участке в районе Усть-Качки (Пермский край) самовольно возведен одноэтажный дом и три надворные постройки, при этом в Росреестре данных о сооружениях нет. Специалисты ведомства обратились в администрацию района с сообщением о нарушении, а чиновники вышли с иском о сносе дома в суд», — говорится на сайте Россельхознадзора. В мае Пермский районный суд удовлетворил иск районной администрации. Теперь владельцы земельного участка должны будут снести дом и надворные постройки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...