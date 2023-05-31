В Екатеринбурге поставят спектакль о Шигирском идоле

31 мая 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Шигирскому идолу посвятят пьесу и музыкальное произведение Фото: Александр Мамаев © URA.RU На театральном фестивале «Коляда-Plays», который пройдет в Екатеринбурге в конце июня, покажут спектакль о Шигирском идоле. Об этом сообщает Свердловский областной краеведческий в своих социальных сетях. «Спектакль о Шигирском идоле покажут на Международном театральном фестивале современной драматургии „Коляда-Plays“. Фестиваль пройдет с 20 по 30 июня в Екатеринбурге. Покажут 30 спектаклей», — заявляют представители музея. Спектакль «Идол» по пьесе Евгения Перминова представят 24 июня. Также экскурсовод Татьяна Мосунова в своем telegram-канале сообщает, что некий композитор пишет музыкальное произведение об идоле. «Правда, не знаю оперу или ораторию», — признается гид. Ранее православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова обратилась к главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой помочь в борьбе с Шигирским идолом. По ее словам, именно из-за популяризации идола в регионе бушуют пожары и висит смог. Однако Пригожин отказался вступать в конфликт. При этом власти Екатеринбурга ранее объявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне, а вместе с ним и город.

На театральном фестивале «Коляда-Plays», который пройдет в Екатеринбурге в конце июня, покажут спектакль о Шигирском идоле. Об этом сообщает Свердловский областной краеведческий в своих социальных сетях. «Спектакль о Шигирском идоле покажут на Международном театральном фестивале современной драматургии „Коляда-Plays“. Фестиваль пройдет с 20 по 30 июня в Екатеринбурге. Покажут 30 спектаклей», — заявляют представители музея. Спектакль «Идол» по пьесе Евгения Перминова представят 24 июня. Также экскурсовод Татьяна Мосунова в своем telegram-канале сообщает, что некий композитор пишет музыкальное произведение об идоле. «Правда, не знаю оперу или ораторию», — признается гид. Ранее православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова обратилась к главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой помочь в борьбе с Шигирским идолом. По ее словам, именно из-за популяризации идола в регионе бушуют пожары и висит смог. Однако Пригожин отказался вступать в конфликт. При этом власти Екатеринбурга ранее объявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне, а вместе с ним и город.