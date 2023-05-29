Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин отказался вступать в конфликт из-за Шигирского идола

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Зал «Шигирская кладовая» в Музее истории и археологии Урала. Екатеринбург, шигирский идол, музей истории и археологии урала, шигирская кладовая
Православные христиане считают, что Шигирский идол является древнейшим изображением дьявола Фото:

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, у которого ранее попросила помощи православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова в борьбе с культом Шигирского идола в регионе, не сможет включиться в историю. Отвечая на запрос URA.RU, Пригожин отметил, что не в курсе проблемы.

«К сожалению, я не в курсе проблемы Шигирского идола и честно могу сказать, вряд ли успею заниматься всеми проблемами. А голословные ответы давать не могу. Мое мнение, что самое главное — заставить бюрократов в высоких кабинетах не делать из себя идолов. И тогда мы решим все проблемы на местном уровне», — передает слова Пригожина его пресс-служба ГК «Конкорд».

Ранее православная активистка Оксана Иванова обратилась к Евгению Пригожину с призывом о помощи. «Помогите нам справиться с идолизацией нашей области, прекратить навязчивую рекламу Шигирского идола в общественном пространстве», — попросила главу ЧВК «Вагнер» свердловчанка.

Шигирский идол считается древнейшей в мире сохранившаяся деревянной скульптурой, ее возраст достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне, а вместе с ним и город. Однако православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол изображением дьявола.

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, у которого ранее попросила помощи православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова в борьбе с культом Шигирского идола в регионе, не сможет включиться в историю. Отвечая на запрос URA.RU, Пригожин отметил, что не в курсе проблемы. «К сожалению, я не в курсе проблемы Шигирского идола и честно могу сказать, вряд ли успею заниматься всеми проблемами. А голословные ответы давать не могу. Мое мнение, что самое главное — заставить бюрократов в высоких кабинетах не делать из себя идолов. И тогда мы решим все проблемы на местном уровне», — передает слова Пригожина его пресс-служба ГК «Конкорд». Ранее православная активистка Оксана Иванова обратилась к Евгению Пригожину с призывом о помощи. «Помогите нам справиться с идолизацией нашей области, прекратить навязчивую рекламу Шигирского идола в общественном пространстве», — попросила главу ЧВК «Вагнер» свердловчанка. Шигирский идол считается древнейшей в мире сохранившаяся деревянной скульптурой, ее возраст достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне, а вместе с ним и город. Однако православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол изображением дьявола.
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