Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин отказался вступать в конфликт из-за Шигирского идола

Православные христиане считают, что Шигирский идол является древнейшим изображением дьявола Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, у которого ранее попросила помощи православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова в борьбе с культом Шигирского идола в регионе, не сможет включиться в историю. Отвечая на запрос URA.RU, Пригожин отметил, что не в курсе проблемы.

«К сожалению, я не в курсе проблемы Шигирского идола и честно могу сказать, вряд ли успею заниматься всеми проблемами. А голословные ответы давать не могу. Мое мнение, что самое главное — заставить бюрократов в высоких кабинетах не делать из себя идолов. И тогда мы решим все проблемы на местном уровне», — передает слова Пригожина его пресс-служба ГК «Конкорд».

Ранее православная активистка Оксана Иванова обратилась к Евгению Пригожину с призывом о помощи. «Помогите нам справиться с идолизацией нашей области, прекратить навязчивую рекламу Шигирского идола в общественном пространстве», — попросила главу ЧВК «Вагнер» свердловчанка.

Шигирский идол считается древнейшей в мире сохранившаяся деревянной скульптурой, ее возраст достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне, а вместе с ним и город. Однако православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол изображением дьявола.