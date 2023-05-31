Участник СВО из Кургана попробовал «военный энергетик». Видео

01 июня 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

Курганский боец из зоны СВО попробовал чифир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник специальной военной операции (СВО) из Кургана Александр Пылков первый раз попробовал «военный энергетик», так называемый чифир (напиток, получаемый вывариванием или завариванием чая). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил боец с позывным «Блогер». «Ух, какой крепкий! Первый раз пью чифир, очень жесткий напиток. В зоне СВО он как энергетик для военных. Где-то бомбят, где-то стреляют, а мы в укрытии пьем чифир», — сказал боец, комментируя дегустацию. Также он отметил, что пить такой напиток желательно только тем, кто имеет крепкое здоровье. Ранее URA.RU писало, что курганский боец показал полевую кухню на фронте. Участник СВО рассказал, что казаков на фронте кормят гречневой кашей и рисовым супом. Также сообщалось, что шадринские военнослужащие показали, как живут в окопах на передовой.

Участник специальной военной операции (СВО) из Кургана Александр Пылков первый раз попробовал «военный энергетик», так называемый чифир (напиток, получаемый вывариванием или завариванием чая). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил боец с позывным «Блогер». «Ух, какой крепкий! Первый раз пью чифир, очень жесткий напиток. В зоне СВО он как энергетик для военных. Где-то бомбят, где-то стреляют, а мы в укрытии пьем чифир», — сказал боец, комментируя дегустацию. Также он отметил, что пить такой напиток желательно только тем, кто имеет крепкое здоровье. Ранее URA.RU писало, что курганский боец показал полевую кухню на фронте. Участник СВО рассказал, что казаков на фронте кормят гречневой кашей и рисовым супом. Также сообщалось, что шадринские военнослужащие показали, как живут в окопах на передовой.