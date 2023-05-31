В Челябинске ищут врача с зарплатой от 250 тысяч рублей

Рейтинг «Зарплаты.ру» в Челябинске возглавила вакансия врача УЗИ с доходом от 250 тысяч

01 июня 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Врач в Челябинске может претендовать на зарплату от 250 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске готовы принять на работу врача УЗИ с зарплатой от 250 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», это не единственная вакансия с высоким заработком. «Самой доходной в июне оказалась вакансия врача УЗИ. Специалисту обещают зарплату от 250 тысяч рублей. Нужно проводить исследование сосудов, суставов, шейных, поясничных отделов позвоночника и расшифровывать результаты. Сотруднику обещают индивидуальный график работы и комфортное рабочее место», — отметили URA.RU в сервисе. В известной торговой сети консультанту по платформе «1С: ЗУП» предложат от 220 тысяч. Специалисту предстоит сопровождать, развивать, поддерживать систему, взаимодействовать с системными и бизнес-аналитиками, решать инциденты и делать другую работу. Наладчику станков с ЧПУ токарной группы NC-210, Siemens, Fanuc на металлообрабатывающем предприятии пообещали от 170 тысяч рублей. А специалисту по техобслуживанию и ремонту систем кондиционирования в другой организации готовы заплатить от 150 тысяч рублей. При этом сотруднику надо иметь свой автомобиль. Ревизору по безопасности движения поездов в РЖД будут ежемесячно платить 120 тысяч рублей. Придется контролировать вопросы безопасности движения, помогать в расследовании транспортных происшествий, анализировать замечания машинистов. От работника ждут наличие высшего профильного образования и опыта работы от трех лет на руководящих должностях или не менее пяти лет машинистом-инструктором локомотивных бригад. Замыкает топ составленного рейтинга высокооплачиваемых вакансий по версии «Зарплаты.ру» позиция долбежника на долбежном станке 745А. Сотрудник сможет рассчитывать на доходы от 115 тысяч рублей. При этом у человека попросят доказать наличие четвертого разряда и трехлетнего опыта. Работать предстоит вахтовым методом с графиком шесть дней через один по 12 часов. Жилье, спецодежду предоставят, проезд к месту вахты компенсируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске готовы принять на работу врача УЗИ с зарплатой от 250 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», это не единственная вакансия с высоким заработком. «Самой доходной в июне оказалась вакансия врача УЗИ. Специалисту обещают зарплату от 250 тысяч рублей. Нужно проводить исследование сосудов, суставов, шейных, поясничных отделов позвоночника и расшифровывать результаты. Сотруднику обещают индивидуальный график работы и комфортное рабочее место», — отметили URA.RU в сервисе. В известной торговой сети консультанту по платформе «1С: ЗУП» предложат от 220 тысяч. Специалисту предстоит сопровождать, развивать, поддерживать систему, взаимодействовать с системными и бизнес-аналитиками, решать инциденты и делать другую работу. Наладчику станков с ЧПУ токарной группы NC-210, Siemens, Fanuc на металлообрабатывающем предприятии пообещали от 170 тысяч рублей. А специалисту по техобслуживанию и ремонту систем кондиционирования в другой организации готовы заплатить от 150 тысяч рублей. При этом сотруднику надо иметь свой автомобиль. Ревизору по безопасности движения поездов в РЖД будут ежемесячно платить 120 тысяч рублей. Придется контролировать вопросы безопасности движения, помогать в расследовании транспортных происшествий, анализировать замечания машинистов. От работника ждут наличие высшего профильного образования и опыта работы от трех лет на руководящих должностях или не менее пяти лет машинистом-инструктором локомотивных бригад. Замыкает топ составленного рейтинга высокооплачиваемых вакансий по версии «Зарплаты.ру» позиция долбежника на долбежном станке 745А. Сотрудник сможет рассчитывать на доходы от 115 тысяч рублей. При этом у человека попросят доказать наличие четвертого разряда и трехлетнего опыта. Работать предстоит вахтовым методом с графиком шесть дней через один по 12 часов. Жилье, спецодежду предоставят, проезд к месту вахты компенсируют.