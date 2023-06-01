Махонин вспомнил, как получил тройку в школьный аттестат

Губернатор Прикамья поделился воспоминаниями об учебе в школе

01 июня 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Пермский губернатор рассказал детям о тройке в школьном аттестате Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время общения со школьниками в День защиты детей вспомнил, что у него была лишь одна тройка в аттестате. Об этом глава Прикамья написал в своем telegram-канале. «Школьники неизменно спрашивают про оценки и учебу. Считаю, что важнее понимать предмет и интересоваться им, но всегда отвечаю честно — в школьном аттестате у меня есть одна тройка. Но по какому предмету — не скажу», — подчеркнул Махонин. По словам Махонина, в университете у него между оценками «отлично» была только одна — «хорошо». Дмитрий Махонин учился в средней школе поселка Рябинино в Чердынском районе Пермского края. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил студентов, получивших главный приз фестиваля «Российская студенческая весна». Поздравление глава края опубликовал в своем telegram-канале.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время общения со школьниками в День защиты детей вспомнил, что у него была лишь одна тройка в аттестате. Об этом глава Прикамья написал в своем telegram-канале. «Школьники неизменно спрашивают про оценки и учебу. Считаю, что важнее понимать предмет и интересоваться им, но всегда отвечаю честно — в школьном аттестате у меня есть одна тройка. Но по какому предмету — не скажу», — подчеркнул Махонин. По словам Махонина, в университете у него между оценками «отлично» была только одна — «хорошо». Дмитрий Махонин учился в средней школе поселка Рябинино в Чердынском районе Пермского края. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил студентов, получивших главный приз фестиваля «Российская студенческая весна». Поздравление глава края опубликовал в своем telegram-канале.