01 июня 2023

В Тракторозаводском районе Челябинска на месяц закроют движение. Карта

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Авария, троллейбус проткнул штангой лобовое стекло автобусу. Челябинск, троллейбус, дтп, автобус, авария
Движение на улице Марченко закроют от Салютной до Первой Пятилетки Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска на улице Марченко с 4 июня по 3 июля будет закрыто движение автобусов из-за ремонта коммунальных сетей. Об этом сообщили в областной службе перевозчика.

«С 4 июня по 3 июля из-за ремонта коммунальных сетей на улице Марченко закрывается движение от Салютной до Первой Пятилетки. Автобусы 4, 34 временно изменят свои маршруты», — уточнили в пресс-службе.

По другому маршруту будет перенаправлен автобус №4 — Мамина — Марченко — Салютная — Комарова — Героев Танкограда — проспект Ленина — Парк Гагарина. Автобус №34 проследует по направлению — Автобусный парк — Комарова — Героев Танкограда — Первой Пятилетки — Танкистов — Линейная — Чурилово. Челябинцев просят планировать свой маршрут заранее.

С 4 июня по 3 июля из-за ремонта коммунальных сетей на улице Марченко закрывается движение от Салютной до Первой Пятилетки
С 4 июня по 3 июля из-за ремонта коммунальных сетей на улице Марченко закрывается движение от Салютной до Первой Пятилетки

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В Тракторозаводском районе Челябинска на улице Марченко с 4 июня по 3 июля будет закрыто движение автобусов из-за ремонта коммунальных сетей. Об этом сообщили в областной службе перевозчика. «С 4 июня по 3 июля из-за ремонта коммунальных сетей на улице Марченко закрывается движение от Салютной до Первой Пятилетки. Автобусы 4, 34 временно изменят свои маршруты», — уточнили в пресс-службе. По другому маршруту будет перенаправлен автобус №4 — Мамина — Марченко — Салютная — Комарова — Героев Танкограда — проспект Ленина — Парк Гагарина. Автобус №34 проследует по направлению — Автобусный парк — Комарова — Героев Танкограда — Первой Пятилетки — Танкистов — Линейная — Чурилово. Челябинцев просят планировать свой маршрут заранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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