Движение на улице Марченко закроют от Салютной до Первой Пятилетки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тракторозаводском районе Челябинска на улице Марченко с 4 июня по 3 июля будет закрыто движение автобусов из-за ремонта коммунальных сетей. Об этом сообщили в областной службе перевозчика.

«С 4 июня по 3 июля из-за ремонта коммунальных сетей на улице Марченко закрывается движение от Салютной до Первой Пятилетки. Автобусы 4, 34 временно изменят свои маршруты», — уточнили в пресс-службе.

По другому маршруту будет перенаправлен автобус №4 — Мамина — Марченко — Салютная — Комарова — Героев Танкограда — проспект Ленина — Парк Гагарина. Автобус №34 проследует по направлению — Автобусный парк — Комарова — Героев Танкограда — Первой Пятилетки — Танкистов — Линейная — Чурилово. Челябинцев просят планировать свой маршрут заранее.