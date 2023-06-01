01 июня 2023

В Пермском крае осудили участника ОПГ, похищавшей деньги у пенсионеров

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Суд приговорил виновного к принудительным работам Фото:

Лысьвенский городской суд Пермского края вынес приговор участнику преступной группы, которая обманным путем похищала деньги у пенсионеров. Мошенники обзванивали пожилых жителей региона, сообщали, что их родственники попали в ДТП, и чтобы избежать уголовного дела, нужно заплатить крупную сумму денег.

«Осужденный, согласно отведенной ему роли, прибывал в города Лысьва, Чусовой, Чайковский, Добрянка, а также действуя на территории Перми по заранее оговоренным адресам, получал денежные средства от пенсионеров и направлял их по указанным реквизитам, оставляя себе 5-10% от суммы. За период сентябрь — октябрь 2022 года ему удалось ввести в заблуждение 14 граждан. Деятельность была пресечена сотрудниками полиции», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Суд приговорил виновного к трем годам принудительных работ с удержанием из заработной платы пяти процентов в пользу государства. Также в полном объеме были удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму более 1,5 млн рублей. Личности остальных участников преступной группы устанавливаются, ведется расследование.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми осудили мужчину, который похитил с банковского счета умершего жителя города 12 миллионов рублей. За совершенное преступление виновного на три года отправили в колонию общего режима.

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Лысьвенский городской суд Пермского края вынес приговор участнику преступной группы, которая обманным путем похищала деньги у пенсионеров. Мошенники обзванивали пожилых жителей региона, сообщали, что их родственники попали в ДТП, и чтобы избежать уголовного дела, нужно заплатить крупную сумму денег. «Осужденный, согласно отведенной ему роли, прибывал в города Лысьва, Чусовой, Чайковский, Добрянка, а также действуя на территории Перми по заранее оговоренным адресам, получал денежные средства от пенсионеров и направлял их по указанным реквизитам, оставляя себе 5-10% от суммы. За период сентябрь — октябрь 2022 года ему удалось ввести в заблуждение 14 граждан. Деятельность была пресечена сотрудниками полиции», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Суд приговорил виновного к трем годам принудительных работ с удержанием из заработной платы пяти процентов в пользу государства. Также в полном объеме были удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму более 1,5 млн рублей. Личности остальных участников преступной группы устанавливаются, ведется расследование. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми осудили мужчину, который похитил с банковского счета умершего жителя города 12 миллионов рублей. За совершенное преступление виновного на три года отправили в колонию общего режима.
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