Пермяки похитили с банковского счета умершего мужчины миллионы рублей

В Перми осужден житель 1960 года рождения, признанный виновным в мошенничестве. Вместе с другими злоумышленниками он похитил с банковского счета умершего жителя города 12 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.
«В 2020 году осужденному и его сообщникам стало известно о том, что в банках на счетах умершего гражданина хранятся крупные суммы денег и акции номинальной стоимостью свыше 38 млн рублей. Злоумышленники решили похитить накопленные средства», — сообщает пресс-служба краевого главка.
Для осуществления преступного замысла был изготовлен поддельный паспорт с данными умершего гражданина и фотографией осужденного, а также оформлена нотариальная доверенность. Осужденный выдавал себя за умершего, а чтобы запутать следы, нашел человека, который представлял его интересы в банках.
Злоумышленник похитил часть денег и планировал завладеть акциями умершего, но служба безопасности банка предупредила полицию о готовящемся преступлении. Ленинский районный суд Перми признал виновного в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и покушении на мошенничество. Мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима и денежному штрафу. О наказании других участников преступного замысла пресс-служба краевого главка не сообщает.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.