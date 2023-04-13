Пермяки похитили с банковского счета умершего мужчины миллионы рублей

14 апреля 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Злоумышленникам удалось заполучить 12 миллионов рублей с банковских счетов умершего Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Перми осужден житель 1960 года рождения, признанный виновным в мошенничестве. Вместе с другими злоумышленниками он похитил с банковского счета умершего жителя города 12 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального ГУ МВД. «В 2020 году осужденному и его сообщникам стало известно о том, что в банках на счетах умершего гражданина хранятся крупные суммы денег и акции номинальной стоимостью свыше 38 млн рублей. Злоумышленники решили похитить накопленные средства», — сообщает пресс-служба краевого главка. Для осуществления преступного замысла был изготовлен поддельный паспорт с данными умершего гражданина и фотографией осужденного, а также оформлена нотариальная доверенность. Осужденный выдавал себя за умершего, а чтобы запутать следы, нашел человека, который представлял его интересы в банках. Злоумышленник похитил часть денег и планировал завладеть акциями умершего, но служба безопасности банка предупредила полицию о готовящемся преступлении. Ленинский районный суд Перми признал виновного в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и покушении на мошенничество. Мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима и денежному штрафу. О наказании других участников преступного замысла пресс-служба краевого главка не сообщает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми осужден житель 1960 года рождения, признанный виновным в мошенничестве. Вместе с другими злоумышленниками он похитил с банковского счета умершего жителя города 12 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального ГУ МВД. «В 2020 году осужденному и его сообщникам стало известно о том, что в банках на счетах умершего гражданина хранятся крупные суммы денег и акции номинальной стоимостью свыше 38 млн рублей. Злоумышленники решили похитить накопленные средства», — сообщает пресс-служба краевого главка. Для осуществления преступного замысла был изготовлен поддельный паспорт с данными умершего гражданина и фотографией осужденного, а также оформлена нотариальная доверенность. Осужденный выдавал себя за умершего, а чтобы запутать следы, нашел человека, который представлял его интересы в банках. Злоумышленник похитил часть денег и планировал завладеть акциями умершего, но служба безопасности банка предупредила полицию о готовящемся преступлении. Ленинский районный суд Перми признал виновного в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и покушении на мошенничество. Мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима и денежному штрафу. О наказании других участников преступного замысла пресс-служба краевого главка не сообщает.