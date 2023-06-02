Премьер Люксембурга одним жестом велел Зеленскому замолчать. Видео

03 июня 2023 в 07:11 Размер текста - 17 +

Зеленский участвовал в саммите ЕПС в Молдавии Фото: Официальный сайт президента Украины Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель показал президенту Украины Владимиру Зеленскому неприличный жест с предложением замолчать во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии. Видео распространилось в Сети. На кадрах видно, как президент Украины хотел поговорить с Беттелем и президентом Сербии Александром Вучичем. Однако премьер-министр Люксембурга показал в отношении Владимира Зеленского характерный жест рукой. Скорее всего, это жест означал, что он не настроен на дополнительную беседу с лидером Украины. Зеленский, увидев это, отвернулся. Он отвел глаза в сторону и стал чесать шею, чтобы перевести внимание. Саммит ЕПС проходил в Молдавии с 1 по 2 июня. Изначально участие президента Украины не подтверждалось и не отрицалось. Однако он все же приехал, передает «Национальная служба новостей». В нем не участвовала Россия, потому что не была приглашена. Также от участия в саммите отказался президент Турции Реджеп Эрдоган.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель показал президенту Украины Владимиру Зеленскому неприличный жест с предложением замолчать во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии. Видео распространилось в Сети. На кадрах видно, как президент Украины хотел поговорить с Беттелем и президентом Сербии Александром Вучичем. Однако премьер-министр Люксембурга показал в отношении Владимира Зеленского характерный жест рукой. Скорее всего, это жест означал, что он не настроен на дополнительную беседу с лидером Украины. Зеленский, увидев это, отвернулся. Он отвел глаза в сторону и стал чесать шею, чтобы перевести внимание. Саммит ЕПС проходил в Молдавии с 1 по 2 июня. Изначально участие президента Украины не подтверждалось и не отрицалось. Однако он все же приехал, передает «Национальная служба новостей». В нем не участвовала Россия, потому что не была приглашена. Также от участия в саммите отказался президент Турции Реджеп Эрдоган.