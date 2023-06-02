02 июня 2023

Премьер Люксембурга одним жестом велел Зеленскому замолчать. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Зеленский участвовал в саммите ЕПС в Молдавии Фото:

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель показал президенту Украины Владимиру Зеленскому неприличный жест с предложением замолчать во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии. Видео распространилось в Сети.

На кадрах видно, как президент Украины хотел поговорить с Беттелем и президентом Сербии Александром Вучичем. Однако премьер-министр Люксембурга показал в отношении Владимира Зеленского характерный жест рукой. Скорее всего, это жест означал, что он не настроен на дополнительную беседу с лидером Украины.

Зеленский, увидев это, отвернулся. Он отвел глаза в сторону и стал чесать шею, чтобы перевести внимание.

Саммит ЕПС проходил в Молдавии с 1 по 2 июня. Изначально участие президента Украины не подтверждалось и не отрицалось. Однако он все же приехал, передает «Национальная служба новостей».

В нем не участвовала Россия, потому что не была приглашена. Также от участия в саммите отказался президент Турции Реджеп Эрдоган.

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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель показал президенту Украины Владимиру Зеленскому неприличный жест с предложением замолчать во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии. Видео распространилось в Сети. На кадрах видно, как президент Украины хотел поговорить с Беттелем и президентом Сербии Александром Вучичем. Однако премьер-министр Люксембурга показал в отношении Владимира Зеленского характерный жест рукой. Скорее всего, это жест означал, что он не настроен на дополнительную беседу с лидером Украины. Зеленский, увидев это, отвернулся. Он отвел глаза в сторону и стал чесать шею, чтобы перевести внимание. Саммит ЕПС проходил в Молдавии с 1 по 2 июня. Изначально участие президента Украины не подтверждалось и не отрицалось. Однако он все же приехал, передает «Национальная служба новостей». В нем не участвовала Россия, потому что не была приглашена. Также от участия в саммите отказался президент Турции Реджеп Эрдоган.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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