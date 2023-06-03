03 июня 2023
02 июня 2023

Дети устроили косплей на челябинского супергероя. Скрин

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Арт- объект в Центральном парке. Курган , цпкио, субботник, уборка территории, мешки с мусором, мешки мусора
Чистомэн уже несколько лет убирает городские и природные объекты Фото:

Челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, в шутку заявил об окончании карьеры. Об этом он сообщил в соцсетях после того, как в детском саду на его образ устроили косплей.

«Пора заканчивать карьеру Чистомэна??. Я добился успеха. Косплей на Чистомэна в одном из детских садов Челябинска», — заявил Чистомэн на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщив, что это предел его мечтаний и можно завершать работу.

Супергерой добавил, что представление для него было очень крутым и мотивирующим. Он обрадовался, что образ человека, который наводит порядок, понравился детям.

«А если серьезно, то это очень круто и очень мотивирует. Бесконечно рад, что образ Чистомэна проникает в детские умы. Поэтому — The Show Must Go On» («Шоу должно продолжаться» — прим. ред.)», — уточнил мужчина.

Чистомэн обрел популярность после того, как начал публиковать ролики, на которых он убирает город от мусора. При этом его лицо, как и у американских супергероев, спрятано под маску зеленого цвета. В одном из выпусков шоу «Секретный миллионер» Алексей Локонцев раскрыл личность челябинского Чистомэна.

Дети переняли образ супергероя
Дети переняли образ супергероя

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Челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, в шутку заявил об окончании карьеры. Об этом он сообщил в соцсетях после того, как в детском саду на его образ устроили косплей. «Пора заканчивать карьеру Чистомэна??. Я добился успеха. Косплей на Чистомэна в одном из детских садов Челябинска», — заявил Чистомэн на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщив, что это предел его мечтаний и можно завершать работу. Супергерой добавил, что представление для него было очень крутым и мотивирующим. Он обрадовался, что образ человека, который наводит порядок, понравился детям. «А если серьезно, то это очень круто и очень мотивирует. Бесконечно рад, что образ Чистомэна проникает в детские умы. Поэтому — The Show Must Go On» («Шоу должно продолжаться» — прим. ред.)», — уточнил мужчина. Чистомэн обрел популярность после того, как начал публиковать ролики, на которых он убирает город от мусора. При этом его лицо, как и у американских супергероев, спрятано под маску зеленого цвета. В одном из выпусков шоу «Секретный миллионер» Алексей Локонцев раскрыл личность челябинского Чистомэна.
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