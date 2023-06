Дети устроили косплей на челябинского супергероя. Скрин

Чистомэн уже несколько лет убирает городские и природные объекты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинский активист и борец за чистоту Артур Матис-Сиразеев, известный как Чистомэн, в шутку заявил об окончании карьеры. Об этом он сообщил в соцсетях после того, как в детском саду на его образ устроили косплей. «Пора заканчивать карьеру Чистомэна??. Я добился успеха. Косплей на Чистомэна в одном из детских садов Челябинска», — заявил Чистомэн на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщив, что это предел его мечтаний и можно завершать работу. Супергерой добавил, что представление для него было очень крутым и мотивирующим. Он обрадовался, что образ человека, который наводит порядок, понравился детям. «А если серьезно, то это очень круто и очень мотивирует. Бесконечно рад, что образ Чистомэна проникает в детские умы. Поэтому — The Show Must Go On» («Шоу должно продолжаться» — прим. ред.)», — уточнил мужчина. Чистомэн обрел популярность после того, как начал публиковать ролики, на которых он убирает город от мусора. При этом его лицо, как и у американских супергероев, спрятано под маску зеленого цвета. В одном из выпусков шоу «Секретный миллионер» Алексей Локонцев раскрыл личность челябинского Чистомэна. Дети переняли образ супергероя Скрин видео со страницы «Чистомэн» в соцсети «Вконтакте»

