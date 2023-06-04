Тихоокеанский флот РФ вывел в моря более 60 кораблей. Видео 05 июня 2023 в 07:10 Размер текста - 17 + В учении задействовано более 60 боевых кораблей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тихоокеанский флот (ТОФ) в рамках учения вывел в моря более 60 боевых кораблей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил ТОФ на 2023 год в период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в рамках учения задействованы более 60 кораблей, около 35 летательных аппаратов и более 11 тысяч военных. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боеготовности в своем полном составе, напоминает Pravda.Ru. Позже глава ведомства отчитался о начале второго этапа проверки морских сил. Тихоокеанский флот (ТОФ) в рамках учения вывел в моря более 60 боевых кораблей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил ТОФ на 2023 год в период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в рамках учения задействованы более 60 кораблей, около 35 летательных аппаратов и более 11 тысяч военных. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боеготовности в своем полном составе, напоминает Pravda.Ru. Позже глава ведомства отчитался о начале второго этапа проверки морских сил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям