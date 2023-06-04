04 июня 2023

Тихоокеанский флот РФ вывел в моря более 60 кораблей. Видео

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В учении задействовано более 60 боевых кораблей Фото:

Тихоокеанский флот (ТОФ) в рамках учения вывел в моря более 60 боевых кораблей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил ТОФ на 2023 год в период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в рамках учения задействованы более 60 кораблей, около 35 летательных аппаратов и более 11 тысяч военных.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боеготовности в своем полном составе, напоминает Pravda.Ru. Позже глава ведомства отчитался о начале второго этапа проверки морских сил.

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Тихоокеанский флот (ТОФ) в рамках учения вывел в моря более 60 боевых кораблей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил ТОФ на 2023 год в период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — заявили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в рамках учения задействованы более 60 кораблей, около 35 летательных аппаратов и более 11 тысяч военных. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот был поднят по тревоге и приведен в высшую степень боеготовности в своем полном составе, напоминает Pravda.Ru. Позже глава ведомства отчитался о начале второго этапа проверки морских сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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