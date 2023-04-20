Минобороны сделало выводы из внезапной проверки Тихоокеанского флота

Минобороны России доложило о завершении проверки на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Проверка показала высокий уровень готовности войск к выполнению боевых задач по отражению вражеской агрессии.
«Мероприятия внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения завершены», — заявили в Минобороны. В рамках проверки были проведены учения в районах Японского, Охотского и Берингова морей. Были проведены артиллерийские стрельбы и ракетные пуски.
Проверка ТОФ велась с 14 апреля по поручению президента России Владимира Путина. В ней были задействованы 25 тысяч российских военных, передает телеканал 360, а также многоцелевые подлодки, противолодочные и ударные корабли, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.
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