Минобороны сделало выводы из внезапной проверки Тихоокеанского флота

Минобороны: Тихоокеанский флот готов к отражению агрессии
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В Минобороны заявили о высоком уровне подготовки войск на Тихоокеанском флоте Фото:

Минобороны России доложило о завершении проверки на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Проверка показала высокий уровень готовности войск к выполнению боевых задач по отражению вражеской агрессии.

«Мероприятия внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения завершены», — заявили в Минобороны. В рамках проверки были проведены учения в районах Японского, Охотского и Берингова морей. Были проведены артиллерийские стрельбы и ракетные пуски.

Проверка ТОФ велась с 14 апреля по поручению президента России Владимира Путина. В ней были задействованы 25 тысяч российских военных, передает телеканал 360, а также многоцелевые подлодки, противолодочные и ударные корабли, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

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Минобороны России доложило о завершении проверки на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Проверка показала высокий уровень готовности войск к выполнению боевых задач по отражению вражеской агрессии. «Мероприятия внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения завершены», — заявили в Минобороны. В рамках проверки были проведены учения в районах Японского, Охотского и Берингова морей. Были проведены артиллерийские стрельбы и ракетные пуски. Проверка ТОФ велась с 14 апреля по поручению президента России Владимира Путина. В ней были задействованы 25 тысяч российских военных, передает телеканал 360, а также многоцелевые подлодки, противолодочные и ударные корабли, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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