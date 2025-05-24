Миляев: удар БПЛА по предприятию в Тульской области повредил емкость с кислотой

В Новомосковске Тульской области были повреждены емкости с кислотой после атаки беспилотника на предприятие. На место происшествия прибыли оперативные службы и мобильные лаборатории Роспотреднадзора для оценки ситуации. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.
«В ходе работы оперативных служб на предприятии Новомосковска, которое сегодня ранним утром подверглось атаке беспилотника, были обнаружены повреждения емкости с кислотой», — написал в своем telegram-канале глава региона. Проведенные анализы воздуха показали, что уровни вредных веществ не превышают предельно допустимые концентрации.
Также на место происшествия был направлен первый заместитель председателя правительства Михаил Пантелеев для координации действий по ликвидации последствий атаки и обеспечения безопасности населения. Миляев добавил, что ситуация находится на контроле.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова совершают массированные атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов. За ночь и утро субботы российские военные силы успешно уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата, атаковавших различные регионы страны. По информации Минобороны РФ, наибольшее число дронов — 64 — было сбито над Белгородской областью. Подробнее о ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.
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