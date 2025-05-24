Киев отдал России соратника Медведчука во время обмена пленными

Киев передал России соратника Медведчука Тарнашинского
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Москва и Киев осуществили крупномасштабный обмен военнопленными
Москва и Киев осуществили крупномасштабный обмен военнопленными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев передал России соратника экс-главы запрещенной на территории Украины партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и руководителя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука Александра Тарнашинского в рамках нового обмена пленными между двумя странами. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«По обмену в Россию сегодня выдали арестованного в начале войны соратника Виктора Медведчука Александра Тарнашинского», — сообщило украинское издание. Тарнашинский был задержан еще 5 мая 2022 года и впоследствии приговорен к пяти годам лишения свободы. Как ранее сообщало СБУ, он являлся одним из руководителей движения «Украинский выбор», связанного с Виктором Медведчуком, и был обвинен в «подготовке к свержению конституционного строя» и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Ранее в Подмосковье приземлился самолет с военными

ВС РФ, освобожденными из украинского плена. В ходе обмена стороны передали друг другу по 270 военных и по 120 гражданских, а также ряд лиц, осужденных по обвинениям в госизмене и сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Кроме Тарнашинского, по данным издания, Россия получила бывшего сотрудника секретариата кабинета министров Василя Мехеда, получившего 12 лет лишения свободы за передачу секретных документов. Также в РФ был отправлен и бывший подполковник луганского СБУ Виталий Васильев, осужденный за передачу данных властям ЛНР. В 2022 году подобный обмен уже проводился: тогда Киев передал Москве самого Виктора Медведчука в обмен на освобождение 215 украинских пленных, включая командиров батальона «Азов» (признан террористической в РФ и запрещен).

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Киев передал России соратника экс-главы запрещенной на территории Украины партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и руководителя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука Александра Тарнашинского в рамках нового обмена пленными между двумя странами. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «По обмену в Россию сегодня выдали арестованного в начале войны соратника Виктора Медведчука Александра Тарнашинского», — сообщило украинское издание. Тарнашинский был задержан еще 5 мая 2022 года и впоследствии приговорен к пяти годам лишения свободы. Как ранее сообщало СБУ, он являлся одним из руководителей движения «Украинский выбор», связанного с Виктором Медведчуком, и был обвинен в «подготовке к свержению конституционного строя» и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Ранее в Подмосковье приземлился самолет с военными ВС РФ, освобожденными из украинского плена. В ходе обмена стороны передали друг другу по 270 военных и по 120 гражданских, а также ряд лиц, осужденных по обвинениям в госизмене и сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Кроме Тарнашинского, по данным издания, Россия получила бывшего сотрудника секретариата кабинета министров Василя Мехеда, получившего 12 лет лишения свободы за передачу секретных документов. Также в РФ был отправлен и бывший подполковник луганского СБУ Виталий Васильев, осужденный за передачу данных властям ЛНР. В 2022 году подобный обмен уже проводился: тогда Киев передал Москве самого Виктора Медведчука в обмен на освобождение 215 украинских пленных, включая командиров батальона «Азов» (признан террористической в РФ и запрещен).
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