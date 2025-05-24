Мишустин поздравил «Комсомольскую правду»

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Мишустин поздравил коллектив российской газеты
Мишустин поздравил коллектив российской газеты Фото:

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил коллектив газеты «Комсомольская правда» с 100-летием со дня выхода первого номера. В своем поздравительном адресе Мишустин отметил значимость газеты в истории страны и ее вклад в развитие отечественной журналистики.

«Все эти годы „Комсомолка“ внимательно следила за жизнью общества, отражая на своих страницах ключевые события в истории нашей страны», — говорится в поздравлении, опубликованном в telegram-канале Правительства РФ. Премьер также подчеркнул, что сегодня «Комсомольская правда» продолжает быть одним из ведущих медиабрендов в России.

«Высокий профессионализм вашего коллектива, умение интересно и достоверно излагать факты, а также представлять уникальный взгляд на актуальные события делают вашу работу незаменимой для миллионов читателей», — добавил Мишустин. Премьер выразил благодарность журналистам и всем сотрудникам издательского дома за их труд и пожелал новых творческих успехов и дальнейшего развития.

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил коллектив газеты «Комсомольская правда» с 100-летием со дня выхода первого номера. В своем поздравительном адресе Мишустин отметил значимость газеты в истории страны и ее вклад в развитие отечественной журналистики. «Все эти годы „Комсомолка“ внимательно следила за жизнью общества, отражая на своих страницах ключевые события в истории нашей страны», — говорится в поздравлении, опубликованном в telegram-канале Правительства РФ. Премьер также подчеркнул, что сегодня «Комсомольская правда» продолжает быть одним из ведущих медиабрендов в России. «Высокий профессионализм вашего коллектива, умение интересно и достоверно излагать факты, а также представлять уникальный взгляд на актуальные события делают вашу работу незаменимой для миллионов читателей», — добавил Мишустин. Премьер выразил благодарность журналистам и всем сотрудникам издательского дома за их труд и пожелал новых творческих успехов и дальнейшего развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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