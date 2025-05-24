Мишустин поздравил «Комсомольскую правду»

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил коллектив газеты «Комсомольская правда» с 100-летием со дня выхода первого номера. В своем поздравительном адресе Мишустин отметил значимость газеты в истории страны и ее вклад в развитие отечественной журналистики.
«Все эти годы „Комсомолка“ внимательно следила за жизнью общества, отражая на своих страницах ключевые события в истории нашей страны», — говорится в поздравлении, опубликованном в telegram-канале Правительства РФ. Премьер также подчеркнул, что сегодня «Комсомольская правда» продолжает быть одним из ведущих медиабрендов в России.
«Высокий профессионализм вашего коллектива, умение интересно и достоверно излагать факты, а также представлять уникальный взгляд на актуальные события делают вашу работу незаменимой для миллионов читателей», — добавил Мишустин. Премьер выразил благодарность журналистам и всем сотрудникам издательского дома за их труд и пожелал новых творческих успехов и дальнейшего развития.
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