«Выиграть не может»: Захарова рассказала, зачем Макрон арестовал Дурова

Захарова: Макрон арестовал Дурова, чтобы повлиять на выборы в Румынии
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Захарова заявила, что Макрон совершил тяжелейшее преступление, арестовав Дурова
Захарова заявила, что Макрон совершил тяжелейшее преступление, арестовав Дурова Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не ради решения внутренних вопросов, а с целью повлиять на исход президентских выборов в Румынии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером такими варварскими методами, а для управления выборами в Румынии, понимая, что кандидат от либеральной диктатуры выиграть не сможет ни при каких легальных раскладах», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также отметила, что обвинения в адрес французского руководства невозможно списать на «фейки» или недоразумения, так как речь идет о серьезном преступлении с приведением фактических доказательств. По словам Захаровой, подобные действия подрывают доверие к европейским институтам и свидетельствуют о применении двойных стандартов.

В Румынии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. По итогам обработки всех бюллетеней, мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов, а лидер AUR Джеордже Симион — 46,4%. 18 мая Павел Дуров заявил, что глава французской разведки Николя Лернер попросил его ограничить активность румынских консерваторов в Telegram перед выборами, но он отказался выполнить эту просьбу, передает MK.RU.

После выборов в Румынии проигравший кандидат Джордже Симион потребовал аннулировать результаты голосования из-за предполагаемого иностранного вмешательства. Дуров, в свою очередь, выразил готовность приехать в страну и дать показания по этому делу.

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Президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не ради решения внутренних вопросов, а с целью повлиять на исход президентских выборов в Румынии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером такими варварскими методами, а для управления выборами в Румынии, понимая, что кандидат от либеральной диктатуры выиграть не сможет ни при каких легальных раскладах», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также отметила, что обвинения в адрес французского руководства невозможно списать на «фейки» или недоразумения, так как речь идет о серьезном преступлении с приведением фактических доказательств. По словам Захаровой, подобные действия подрывают доверие к европейским институтам и свидетельствуют о применении двойных стандартов. В Румынии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. По итогам обработки всех бюллетеней, мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов, а лидер AUR Джеордже Симион — 46,4%. 18 мая Павел Дуров заявил, что глава французской разведки Николя Лернер попросил его ограничить активность румынских консерваторов в Telegram перед выборами, но он отказался выполнить эту просьбу, передает MK.RU. После выборов в Румынии проигравший кандидат Джордже Симион потребовал аннулировать результаты голосования из-за предполагаемого иностранного вмешательства. Дуров, в свою очередь, выразил готовность приехать в страну и дать показания по этому делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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