Власти ХМАО нашли инвестора, который импортозаместит Windows в школах

Власти ХМАО нашли инвестора, готового импортозаместить операционную систему Microsoft Windows во всех школьных компьютерах округа. Директор департамента информационных технологий округа Павел Ципорин на брифинге, посвященном подготовке к IT-форуму в Ханты-Мансийске, сообщил, что окружное правительство готовится подписать соглашение с разработчиком отечественного ПО «Базальт».
«Мы планируем заключить соглашение с отечественным производителем систем ПО „Базальт“ — разработчиком отечественной операционной системы на базе Linux. Оно будет подписано на IT-форуме в Ханты-Мансийске, который пройдет 6 и 7 июня», — сообщил Ципорин.
По словам чиновника, лицензия на отечественное ПО стоит порядка 11 тысяч рублей. «Да, конечно, установка системы крупными партиями стоит дешевле. В соглашение итоговая сумма не вписываются. Но у нас порядка 380 школ, и в каждой десятки рабочих мест. Такая вот сумма инвестиций вкладывается в образование», — уточнил Ципорин.
Ранее URA.RU писало о том, что полиция Югры отказывается от Windows. Вместо нее на компьютеры устанавливают отечественный аналог операционной системы на базе Linux.
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