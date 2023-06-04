04 июня 2023
03 июня 2023

Власти ХМАО нашли инвестора, который импортозаместит Windows в школах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробное ЕГЭ по информатике на базе Гимназии №39. Екатеринбург, обучение, егэ, школьник, урок, класс, занятие, тестирование, экзамен, учеба, ученик, тест, школа, информатика, компьютерная грамотность, классная комната, электронный экзамен
Школы Югры переведут на отечественную систему «Базальт» Фото:

Власти ХМАО нашли инвестора, готового импортозаместить операционную систему Microsoft Windows во всех школьных компьютерах округа. Директор департамента информационных технологий округа Павел Ципорин на брифинге, посвященном подготовке к IT-форуму в Ханты-Мансийске, сообщил, что окружное правительство готовится подписать соглашение с разработчиком отечественного ПО «Базальт».

«Мы планируем заключить соглашение с отечественным производителем систем ПО „Базальт“ — разработчиком отечественной операционной системы на базе Linux. Оно будет подписано на IT-форуме в Ханты-Мансийске, который пройдет 6 и 7 июня», — сообщил Ципорин.

По словам чиновника, лицензия на отечественное ПО стоит порядка 11 тысяч рублей. «Да, конечно, установка системы крупными партиями стоит дешевле. В соглашение итоговая сумма не вписываются. Но у нас порядка 380 школ, и в каждой десятки рабочих мест. Такая вот сумма инвестиций вкладывается в образование», — уточнил Ципорин.

Ранее URA.RU писало о том, что полиция Югры отказывается от Windows. Вместо нее на компьютеры устанавливают отечественный аналог операционной системы на базе Linux.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО нашли инвестора, готового импортозаместить операционную систему Microsoft Windows во всех школьных компьютерах округа. Директор департамента информационных технологий округа Павел Ципорин на брифинге, посвященном подготовке к IT-форуму в Ханты-Мансийске, сообщил, что окружное правительство готовится подписать соглашение с разработчиком отечественного ПО «Базальт». «Мы планируем заключить соглашение с отечественным производителем систем ПО „Базальт“ — разработчиком отечественной операционной системы на базе Linux. Оно будет подписано на IT-форуме в Ханты-Мансийске, который пройдет 6 и 7 июня», — сообщил Ципорин. По словам чиновника, лицензия на отечественное ПО стоит порядка 11 тысяч рублей. «Да, конечно, установка системы крупными партиями стоит дешевле. В соглашение итоговая сумма не вписываются. Но у нас порядка 380 школ, и в каждой десятки рабочих мест. Такая вот сумма инвестиций вкладывается в образование», — уточнил Ципорин. Ранее URA.RU писало о том, что полиция Югры отказывается от Windows. Вместо нее на компьютеры устанавливают отечественный аналог операционной системы на базе Linux.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...