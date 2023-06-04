Власти ХМАО нашли инвестора, который импортозаместит Windows в школах

05 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Школы Югры переведут на отечественную систему «Базальт» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ХМАО нашли инвестора, готового импортозаместить операционную систему Microsoft Windows во всех школьных компьютерах округа. Директор департамента информационных технологий округа Павел Ципорин на брифинге, посвященном подготовке к IT-форуму в Ханты-Мансийске, сообщил, что окружное правительство готовится подписать соглашение с разработчиком отечественного ПО «Базальт». «Мы планируем заключить соглашение с отечественным производителем систем ПО „Базальт“ — разработчиком отечественной операционной системы на базе Linux. Оно будет подписано на IT-форуме в Ханты-Мансийске, который пройдет 6 и 7 июня», — сообщил Ципорин. По словам чиновника, лицензия на отечественное ПО стоит порядка 11 тысяч рублей. «Да, конечно, установка системы крупными партиями стоит дешевле. В соглашение итоговая сумма не вписываются. Но у нас порядка 380 школ, и в каждой десятки рабочих мест. Такая вот сумма инвестиций вкладывается в образование», — уточнил Ципорин. Ранее URA.RU писало о том, что полиция Югры отказывается от Windows. Вместо нее на компьютеры устанавливают отечественный аналог операционной системы на базе Linux.

Власти ХМАО нашли инвестора, готового импортозаместить операционную систему Microsoft Windows во всех школьных компьютерах округа. Директор департамента информационных технологий округа Павел Ципорин на брифинге, посвященном подготовке к IT-форуму в Ханты-Мансийске, сообщил, что окружное правительство готовится подписать соглашение с разработчиком отечественного ПО «Базальт». «Мы планируем заключить соглашение с отечественным производителем систем ПО „Базальт“ — разработчиком отечественной операционной системы на базе Linux. Оно будет подписано на IT-форуме в Ханты-Мансийске, который пройдет 6 и 7 июня», — сообщил Ципорин. По словам чиновника, лицензия на отечественное ПО стоит порядка 11 тысяч рублей. «Да, конечно, установка системы крупными партиями стоит дешевле. В соглашение итоговая сумма не вписываются. Но у нас порядка 380 школ, и в каждой десятки рабочих мест. Такая вот сумма инвестиций вкладывается в образование», — уточнил Ципорин. Ранее URA.RU писало о том, что полиция Югры отказывается от Windows. Вместо нее на компьютеры устанавливают отечественный аналог операционной системы на базе Linux.