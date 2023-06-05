До Челябинска дошел запах гари и дымка от свердловских пожаров

06 июня 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

В городах Челябинской области 6 июня ощущается запах гари и наблюдается дымка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске и области 6 июня ощущается запах гари от природных пожаров в регионе и Свердловской области. В некоторых городах наблюдается дымка, сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «В Челябинске и некоторых городах области ощущается запах гари. Это связано с пожарами как в нашем регионе, так и в соседней Свердловской области. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка», — уточнили в пресс-службе. По данным регионального гидрометцентра, 6 июня до 12:00 действует режим неблагоприятных метеоусловий. Промышленные предприятия снижают негативное влияние на атмосферный воздух. Мэрия города усилила полив улиц.

В Челябинске и области 6 июня ощущается запах гари от природных пожаров в регионе и Свердловской области. В некоторых городах наблюдается дымка, сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «В Челябинске и некоторых городах области ощущается запах гари. Это связано с пожарами как в нашем регионе, так и в соседней Свердловской области. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка», — уточнили в пресс-службе. По данным регионального гидрометцентра, 6 июня до 12:00 действует режим неблагоприятных метеоусловий. Промышленные предприятия снижают негативное влияние на атмосферный воздух. Мэрия города усилила полив улиц.