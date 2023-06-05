05 июня 2023

До Челябинска дошел запах гари и дымка от свердловских пожаров

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В городах Челябинской области 6 июня ощущается запах гари и наблюдается дымка Фото:

В Челябинске и области 6 июня ощущается запах гари от природных пожаров в регионе и Свердловской области. В некоторых городах наблюдается дымка, сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«В Челябинске и некоторых городах области ощущается запах гари. Это связано с пожарами как в нашем регионе, так и в соседней Свердловской области. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка», — уточнили в пресс-службе.

По данным регионального гидрометцентра, 6 июня до 12:00 действует режим неблагоприятных метеоусловий. Промышленные предприятия снижают негативное влияние на атмосферный воздух. Мэрия города усилила полив улиц.

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В Челябинске и области 6 июня ощущается запах гари от природных пожаров в регионе и Свердловской области. В некоторых городах наблюдается дымка, сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «В Челябинске и некоторых городах области ощущается запах гари. Это связано с пожарами как в нашем регионе, так и в соседней Свердловской области. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка», — уточнили в пресс-службе. По данным регионального гидрометцентра, 6 июня до 12:00 действует режим неблагоприятных метеоусловий. Промышленные предприятия снижают негативное влияние на атмосферный воздух. Мэрия города усилила полив улиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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