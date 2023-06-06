Свердловчанин засветился в федеральном шоу с песней украинского рэпера

Житель Ревды Станислав Ребицкий спел песню «Если ты со мной» рэпера из Одессы Доминика Джокера в шоу «Музыкальная интуиция» на федеральном канале. Информация об этом следует из эфира передачи.
Ребицкий спел песню Джокера, его выбрала в свою команду певица Люся Чеботина, следует из 11 выпуска третьего сезона шоу «Музыкальная интуиция» на телеканале «ТНТ». За выбор свердловчанина команде Чеботиной начислили 70 тысяч рублей.
В шоу звезды эстрады должны угадать поет стоящий перед ними человек или нет. За правильный выбор в их копилку начисляются деньги, которые потом идут на благотворительность.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга Варвара Кузнецова выступила в программе «Поле чудес». В эфире федерального шоу екатеринбурженка спела песню об уральской столице «Город на Исети».
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