06 июня 2023
05 июня 2023

Власти ХМАО нашли инвестора для мегапроекта, который одобрил Мишустин

Власти ХМАО заключили соглашение с «Ростелекомом» о развитии особой экономической зоны
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Минеральных Водах. Минводы, мишустин михаил
Премьер РФ Михаил Мишустин одобрил создание ОЭС в Нягани Фото:

Власти ХМАО нашли инвестора, который заинтересовался созданием особой экономической зоны в Нягани, одобренной премьером РФ Михаилом Мишустиным, — губернатор округа Наталья Комарова и «Ростелеком» подписали на IT-форуме в Ханты-Мансийске меморандум о сотрудничестве. Как рассказал URA.RU директор департамента информационных технологий Павел Ципорин, компания готова инвестировать в разработку систем Big Data.

«Подписан меморандум о сотрудничестве с „Ростелекомом“. Точная сумма вложений еще рассчитывается, инвестор готов вкладывать значительные средства в совместный проект обработки систем больших данных», — прокомментировал Ципорин.

Кроме инвестиций в ОЭС, компания планирует в рамках меморандума работать в других значимых для округа направлениях. «Ростелеком» совместно с окружными властями разработает систему мониторинга пожаров и создаст единую окружную сеть системы «Безопасный город» по запросу МВД ХМАО.

Ранее URA.RU писало о приоритетных направлениях особой экономической зоны в Нягани. Кроме промышленности и нефтесервиса, ОЭС будет развивать центр обработки и хранения больших данных.

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Власти ХМАО нашли инвестора, который заинтересовался созданием особой экономической зоны в Нягани, одобренной премьером РФ Михаилом Мишустиным, — губернатор округа Наталья Комарова и «Ростелеком» подписали на IT-форуме в Ханты-Мансийске меморандум о сотрудничестве. Как рассказал URA.RU директор департамента информационных технологий Павел Ципорин, компания готова инвестировать в разработку систем Big Data. «Подписан меморандум о сотрудничестве с „Ростелекомом“. Точная сумма вложений еще рассчитывается, инвестор готов вкладывать значительные средства в совместный проект обработки систем больших данных», — прокомментировал Ципорин. Кроме инвестиций в ОЭС, компания планирует в рамках меморандума работать в других значимых для округа направлениях. «Ростелеком» совместно с окружными властями разработает систему мониторинга пожаров и создаст единую окружную сеть системы «Безопасный город» по запросу МВД ХМАО. Ранее URA.RU писало о приоритетных направлениях особой экономической зоны в Нягани. Кроме промышленности и нефтесервиса, ОЭС будет развивать центр обработки и хранения больших данных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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