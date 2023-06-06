Власти ХМАО нашли инвестора для мегапроекта, который одобрил Мишустин

Власти ХМАО нашли инвестора, который заинтересовался созданием особой экономической зоны в Нягани, одобренной премьером РФ Михаилом Мишустиным, — губернатор округа Наталья Комарова и «Ростелеком» подписали на IT-форуме в Ханты-Мансийске меморандум о сотрудничестве. Как рассказал URA.RU директор департамента информационных технологий Павел Ципорин, компания готова инвестировать в разработку систем Big Data.
«Подписан меморандум о сотрудничестве с „Ростелекомом“. Точная сумма вложений еще рассчитывается, инвестор готов вкладывать значительные средства в совместный проект обработки систем больших данных», — прокомментировал Ципорин.
Кроме инвестиций в ОЭС, компания планирует в рамках меморандума работать в других значимых для округа направлениях. «Ростелеком» совместно с окружными властями разработает систему мониторинга пожаров и создаст единую окружную сеть системы «Безопасный город» по запросу МВД ХМАО.
Ранее URA.RU писало о приоритетных направлениях особой экономической зоны в Нягани. Кроме промышленности и нефтесервиса, ОЭС будет развивать центр обработки и хранения больших данных.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.