Губернатор ХМАО дала оценку новому мегапроекту, который одобрил Мишустин

Комарова сообщила, что проект позволит создать более семи сотен рабочих мест Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Особая экономическая зона в Нягани, создание которой одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, обеспечит появление в регионе более семи сотен рабочих мест. Среди прочего там будут находится производственные базы в сферах растениеводства, нефтесервиса и работы с данными. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Приоритетные отрасли для развития в особой экономической зоне (приоритетные исходя из направления деятельности якорных инвесторов) — это растениеводство, стройматериалы, лесопереработка, химическая промышленность, оборудование для нефтесервиса, хранение и логистика обращения с большими данными. До 2032 года реализация только якорных резидентов в особой экономической зоне позволит создать 737 новых рабочих мест», — сообщила Комарова в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Соглашение о создании особой экономической зоны в Нягани между правительством РФ, округом и муниципалитетом подпишут до конца января. Под проект уже выделили земельный участок почти в 273 га с резервом до тысячи гектаров. «Ожидаем инвестиции больше чем 20 млрд рублей. И соответственно поступление в бюджетную систему почти 8 млрд рублей», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО призвала инвестировать в мегапроект, одобренный Мишустиным. Тему подняли на встрече с главой Сургутского района Андреем Трубецким и депутатами думы.