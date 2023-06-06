В Екатеринбурге закупают подушки для пунктов временного размещения

07 июня 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Власти ищут поставщика 50 подушек и 100 полотенец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который поставит для пункта временного размещения в Железнодорожном районе подушки и полотенца. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок. «Поставщик обязуется осуществить поставку подушек и полотенец в рамках оснащения пунктов выдачи средств индивидуальной защиты и пунктов временного размещения населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций…», — говорится в документации. Всего власти планируют закупить 50 подушек и 100 текстильных полотенец. Ранее администрация Екатеринбурга уже искала компании, которые поставят в пункты временного размещения в Кировском районе 26 раскладушек, 50 матрасов, 60 подушек, 60 одеял. Для Железнодорожного района искали поставщика 30 раскладушек. Пункт временного размещения, согласно информации на сайте ГУ МЧС России, это специально оборудованное здание, сооружение, а также территория для временного размещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также беженцев. В предыдущие годы администрация Екатеринбурга уже публиковала аналогичные лоты.

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который поставит для пункта временного размещения в Железнодорожном районе подушки и полотенца. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок. «Поставщик обязуется осуществить поставку подушек и полотенец в рамках оснащения пунктов выдачи средств индивидуальной защиты и пунктов временного размещения населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций…», — говорится в документации. Всего власти планируют закупить 50 подушек и 100 текстильных полотенец. Ранее администрация Екатеринбурга уже искала компании, которые поставят в пункты временного размещения в Кировском районе 26 раскладушек, 50 матрасов, 60 подушек, 60 одеял. Для Железнодорожного района искали поставщика 30 раскладушек. Пункт временного размещения, согласно информации на сайте ГУ МЧС России, это специально оборудованное здание, сооружение, а также территория для временного размещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также беженцев. В предыдущие годы администрация Екатеринбурга уже публиковала аналогичные лоты.