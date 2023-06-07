В филармонии Перми прошла премьера фильма «Продавец счастливой пиццы»

08 июня 2023 в 00:52 Размер текста - 17 +

В Перми состоялась премьера кинофильма «Продавец счастливой пиццы» Фото: Анна Майорова © URA.RU К юбилею Перми в городской филармонии «Триумф» состоялся премьерный показ кинофильма «Продавец счастливой пиццы». Режиссер фильма Алексей Романов рассказал журналистам о творческом эксперименте, посвященном 300-летию краевой столицы. «Это эксперимент, мы скрестили документальное и игровое кино и пошли путем инсталлирования реальных людей в игровую ситуацию. Нам было интересно, как это может срастись», — цитирует ТАСС слова режиссера Романова. В фильме раскрывается, как подчеркивает издание, жизнь доставщика пиццы Сани. По словам режиссера, сюжет кинофильма основан на реальной истории парня, который работает в службе доставки еды. Киногерой попадает в необычные ситуации, сюжет захватывает внимание зрителей. Издание отмечает, что главные роли в фильме играют Алексей Корсуков, Алина Ледовская и Евгения Шишенина, авторы сценария — Алексей Романов и Елена Филимоновых. Ранее URA.RU писало, что в Перми состоялся фестиваль детского и семейного кино «Медвежонок». Организаторы подготовили творческие встречи с известными гостями, много занятий для детей и бесплатные показы в фестивальном городке на эспланаде.

К юбилею Перми в городской филармонии «Триумф» состоялся премьерный показ кинофильма «Продавец счастливой пиццы». Режиссер фильма Алексей Романов рассказал журналистам о творческом эксперименте, посвященном 300-летию краевой столицы. «Это эксперимент, мы скрестили документальное и игровое кино и пошли путем инсталлирования реальных людей в игровую ситуацию. Нам было интересно, как это может срастись», — цитирует ТАСС слова режиссера Романова. В фильме раскрывается, как подчеркивает издание, жизнь доставщика пиццы Сани. По словам режиссера, сюжет кинофильма основан на реальной истории парня, который работает в службе доставки еды. Киногерой попадает в необычные ситуации, сюжет захватывает внимание зрителей. Издание отмечает, что главные роли в фильме играют Алексей Корсуков, Алина Ледовская и Евгения Шишенина, авторы сценария — Алексей Романов и Елена Филимоновых. Ранее URA.RU писало, что в Перми состоялся фестиваль детского и семейного кино «Медвежонок». Организаторы подготовили творческие встречи с известными гостями, много занятий для детей и бесплатные показы в фестивальном городке на эспланаде.