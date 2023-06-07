В Челябинской области самыми востребованными оказались арматурщики и врачи-терапевты

Терапевты стали самыми востребованными среди служащих Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Самыми востребованными в Челябинской области по итогам пяти месяцев 2023 года оказались арматурщики среди рабочих и врачи-терапевты среди служащих. Как сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП), в ведомстве проанализировали соотношение количества вакансий к числу безработных.

«Мониторинг соотношения количества вакансий к числу состоящих на учете безработных с данной специальностью показал возросший в 2023 году интерес работодателей к специалистам рабочих и служащих. По спросу топ рабочих специальностей возглавила профессия арматурщика (коэффициент востребованности 841), рейтинг служащих — врача-терапевта (130)», — отметили в КСП.

С списке рабочих специальностей на первых строчках также оказались рабочие зеленого производства (коэффициент составил 203), операторы автоматических и полуавтоматических линий (69), вязальщики схемных жгутов и шнуров (64), обработчики птицы (56). В таком же перечне служащих специальностей, кроме терапевтов, расположились профессии инженера по подготовке производства (81), инженера-программиста (73), врача-педиатра (73) и инженера по надзору за строительством (55). Наименее востребованы на данный момент профессии бухгалтера (1,0), юриста (0,5) и экономиста (0,4).

Значительный рост спроса на рабочие специальности экономисты связали с ускорением темпов строительства, промпроизводства и решением задач по импортозамещению. Также заметным фактором стала необходимость выполнения гособоронзаказа. В данной связи в КСП обратили внимание на вопросы профориентационной работы и поддержки наставничества, которые находятся на особом внимании у губернатора Алексея Текслера.