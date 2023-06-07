Житель Воронежа устроил свалку с тоннами мусора в Сосновском районе, прозванном за близость к столице области челябинской «Рублевкой». О том, что личность нарушителя выяснили, URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Нарушителя нашли! Выяснилось, стихийную свалку устроил житель Воронежа. Несанкционированный мусорный полигон ликвидируют после нашего вмешательства», — поделился с URA.RU рыжий.
Собственник хотел использовать мусор под обсыпку, но теперь ему придется устранить нарушения. Минэкологии и ОНФ проверили уборку мусора. Территорию огородили, часть мусора вывезли, но остатки пытаются разровнять бульдозером. Министерство и регисполком требуют полной утилизации отходов и восстановление участка.
Рыжий сообщил о гигантской свалке на территории Сосновского района 12 мая. ОНФ обратился в прокуратуру и Росприроднадзор. На участке площадью десять тысяч квадратных метров многие из отходов имеют класс повышенной опасности. В начале июня собственник участка попытался скрыть тонны отходов под землю.
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