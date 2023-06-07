Житель Воронежа устроил помойку на челябинской «Рублевке». Видео

08 июня 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Минэкологии и ОНФ требуют полной утилизации мусора и восстановление участка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Воронежа устроил свалку с тоннами мусора в Сосновском районе, прозванном за близость к столице области челябинской «Рублевкой». О том, что личность нарушителя выяснили, URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Нарушителя нашли! Выяснилось, стихийную свалку устроил житель Воронежа. Несанкционированный мусорный полигон ликвидируют после нашего вмешательства», — поделился с URA.RU рыжий. Собственник хотел использовать мусор под обсыпку, но теперь ему придется устранить нарушения. Минэкологии и ОНФ проверили уборку мусора. Территорию огородили, часть мусора вывезли, но остатки пытаются разровнять бульдозером. Министерство и регисполком требуют полной утилизации отходов и восстановление участка. Рыжий сообщил о гигантской свалке на территории Сосновского района 12 мая. ОНФ обратился в прокуратуру и Росприроднадзор. На участке площадью десять тысяч квадратных метров многие из отходов имеют класс повышенной опасности. В начале июня собственник участка попытался скрыть тонны отходов под землю.

Житель Воронежа устроил свалку с тоннами мусора в Сосновском районе, прозванном за близость к столице области челябинской «Рублевкой». О том, что личность нарушителя выяснили, URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Нарушителя нашли! Выяснилось, стихийную свалку устроил житель Воронежа. Несанкционированный мусорный полигон ликвидируют после нашего вмешательства», — поделился с URA.RU рыжий. Собственник хотел использовать мусор под обсыпку, но теперь ему придется устранить нарушения. Минэкологии и ОНФ проверили уборку мусора. Территорию огородили, часть мусора вывезли, но остатки пытаются разровнять бульдозером. Министерство и регисполком требуют полной утилизации отходов и восстановление участка. Рыжий сообщил о гигантской свалке на территории Сосновского района 12 мая. ОНФ обратился в прокуратуру и Росприроднадзор. На участке площадью десять тысяч квадратных метров многие из отходов имеют класс повышенной опасности. В начале июня собственник участка попытался скрыть тонны отходов под землю.