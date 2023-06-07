07 июня 2023

Житель Воронежа устроил помойку на челябинской «Рублевке». Видео

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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, мусор, тбо, отходы, хлам, окружающая среда, мусорный полигон, закрытая городская свалка, экология, гора, тко, отбросы, кучи мусора
Минэкологии и ОНФ требуют полной утилизации мусора и восстановление участка Фото:

Житель Воронежа устроил свалку с тоннами мусора в Сосновском районе, прозванном за близость к столице области челябинской «Рублевкой». О том, что личность нарушителя выяснили, URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Нарушителя нашли! Выяснилось, стихийную свалку устроил житель Воронежа. Несанкционированный мусорный полигон ликвидируют после нашего вмешательства», — поделился с URA.RU рыжий.

Собственник хотел использовать мусор под обсыпку, но теперь ему придется устранить нарушения. Минэкологии и ОНФ проверили уборку мусора. Территорию огородили, часть мусора вывезли, но остатки пытаются разровнять бульдозером. Министерство и регисполком требуют полной утилизации отходов и восстановление участка.

Рыжий сообщил о гигантской свалке на территории Сосновского района 12 мая. ОНФ обратился в прокуратуру и Росприроднадзор. На участке площадью десять тысяч квадратных метров многие из отходов имеют класс повышенной опасности. В начале июня собственник участка попытался скрыть тонны отходов под землю.

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Житель Воронежа устроил свалку с тоннами мусора в Сосновском районе, прозванном за близость к столице области челябинской «Рублевкой». О том, что личность нарушителя выяснили, URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Нарушителя нашли! Выяснилось, стихийную свалку устроил житель Воронежа. Несанкционированный мусорный полигон ликвидируют после нашего вмешательства», — поделился с URA.RU рыжий. Собственник хотел использовать мусор под обсыпку, но теперь ему придется устранить нарушения. Минэкологии и ОНФ проверили уборку мусора. Территорию огородили, часть мусора вывезли, но остатки пытаются разровнять бульдозером. Министерство и регисполком требуют полной утилизации отходов и восстановление участка. Рыжий сообщил о гигантской свалке на территории Сосновского района 12 мая. ОНФ обратился в прокуратуру и Росприроднадзор. На участке площадью десять тысяч квадратных метров многие из отходов имеют класс повышенной опасности. В начале июня собственник участка попытался скрыть тонны отходов под землю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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