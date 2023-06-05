На челябинской «Рублевке» пытаются скрыть тонны опасных отходов под землей. Видео

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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, дым, мусор, трубы, тбо, отходы, хлам, завод, окружающая среда, мусорный полигон, закрытая городская свалка, экология, гора, тко, отбросы, кучи мусора
Отходы на незаконной свалке решили скрыть, закопав в землю Фото:

В Сосновском районе, прозванном за близость к столице области челябинской «Рублевкой», гигантскую несанкционированную свалку хотят скрыть, закопав отходы в землю. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий.

«После нашего обращения в надзорные ведомства, нарушитель решил ликвидировать свалку и закопать сотни тонн мусора в землю. Долгие годы мусор будет разлагаться в грунте, нанося ущерб природе, и выделять ядовитые пары, вредные для человека», — заявил URA.RU Рыжий.

Среди мусора находятся стекла, автопокрышки, мебель, шифер и органические отходы. Рыжий также уточнил, что рядом с участком находится детский сад. Официальные заявления в ведомства подадут после выезда Народного фронта на свалку 7 июня. Обращения направят в прокуратуру, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Минэкологии и главе Сосновского района.

URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района. На момент публикации ответа не последовало.

Рыжий сообщил о гигантской свалке на территории Сосновского района 12 мая. Тогда народный фронт обратился в прокуратуру и Росприроднадзор. На участке площадью десять тысяч квадратных метров многие из отходов имеют класс повышенной опасности. В прокуратуре региона отметили, что организуют проверку.

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В Сосновском районе, прозванном за близость к столице области челябинской «Рублевкой», гигантскую несанкционированную свалку хотят скрыть, закопав отходы в землю. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта Денис Рыжий. «После нашего обращения в надзорные ведомства, нарушитель решил ликвидировать свалку и закопать сотни тонн мусора в землю. Долгие годы мусор будет разлагаться в грунте, нанося ущерб природе, и выделять ядовитые пары, вредные для человека», — заявил URA.RU Рыжий. Среди мусора находятся стекла, автопокрышки, мебель, шифер и органические отходы. Рыжий также уточнил, что рядом с участком находится детский сад. Официальные заявления в ведомства подадут после выезда Народного фронта на свалку 7 июня. Обращения направят в прокуратуру, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Минэкологии и главе Сосновского района. URA.RU направило запрос в администрацию Сосновского района. На момент публикации ответа не последовало. Рыжий сообщил о гигантской свалке на территории Сосновского района 12 мая. Тогда народный фронт обратился в прокуратуру и Росприроднадзор. На участке площадью десять тысяч квадратных метров многие из отходов имеют класс повышенной опасности. В прокуратуре региона отметили, что организуют проверку.
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