Губернатор Моор пропиарил социально-экономические успехи Тюмени

Александр Моор упомянул успехи тюменской области перед администрацией президента
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Пресс-конференция правительства. Тюмень
Александр Моор рассказал об успехах региона перед администрацией президента Фото:

Губернатор Моор сумел пропиарить социально-экономические успехи своего региона. Воспользовавшись моментом, он сделал это во время рассказа о реализации национальной политики перед АП, после заседания.

«Сегодня почти 90% жителей Тюменской области удовлетворены состоянием дел в этой сфере (межнационального согласия). Это связано с двумя фундаментами: многолетняя история, большое количество народов, этносов. Ну и второе — это, конечно же, социально-экономическое состояние нашего региона, динамика его развития, и планомерная, многолетняя работа в сфере госполитики», — доложил губернатор в присутствии замглавы АП Магомедова и полпреда Якушева после совещания по нацполитике губернаторов УрФО.

Эта неделя ознаменована для тюменского губернатора встречами с федеральными VIP. Александр Моор уже принял в областном центре главу Минтруда Котякова. В выходные команда губернатора ожидает приезда еще одного статусного гостя.

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Губернатор Моор сумел пропиарить социально-экономические успехи своего региона. Воспользовавшись моментом, он сделал это во время рассказа о реализации национальной политики перед АП, после заседания. «Сегодня почти 90% жителей Тюменской области удовлетворены состоянием дел в этой сфере (межнационального согласия). Это связано с двумя фундаментами: многолетняя история, большое количество народов, этносов. Ну и второе — это, конечно же, социально-экономическое состояние нашего региона, динамика его развития, и планомерная, многолетняя работа в сфере госполитики», — доложил губернатор в присутствии замглавы АП Магомедова и полпреда Якушева после совещания по нацполитике губернаторов УрФО. Эта неделя ознаменована для тюменского губернатора встречами с федеральными VIP. Александр Моор уже принял в областном центре главу Минтруда Котякова. В выходные команда губернатора ожидает приезда еще одного статусного гостя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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