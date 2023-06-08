Губернатор Моор пропиарил социально-экономические успехи Тюмени

Александр Моор упомянул успехи тюменской области перед администрацией президента

Александр Моор рассказал об успехах региона перед администрацией президента Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Моор сумел пропиарить социально-экономические успехи своего региона. Воспользовавшись моментом, он сделал это во время рассказа о реализации национальной политики перед АП, после заседания.

«Сегодня почти 90% жителей Тюменской области удовлетворены состоянием дел в этой сфере (межнационального согласия). Это связано с двумя фундаментами: многолетняя история, большое количество народов, этносов. Ну и второе — это, конечно же, социально-экономическое состояние нашего региона, динамика его развития, и планомерная, многолетняя работа в сфере госполитики», — доложил губернатор в присутствии замглавы АП Магомедова и полпреда Якушева после совещания по нацполитике губернаторов УрФО.

Эта неделя ознаменована для тюменского губернатора встречами с федеральными VIP. Александр Моор уже принял в областном центре главу Минтруда Котякова. В выходные команда губернатора ожидает приезда еще одного статусного гостя.