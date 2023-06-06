06 июня 2023

К губернатору Моору прилетел федеральный министр

Тюменский губернатор Моор встретился с министром труда Котяковым
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, котяков антон
Министр Котяков посетил тюменские реабилитационные центры Фото:

Губернатор Александр Моор принял в Тюмени министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Совместно они посетили реабилитационные центры «Родник» и «Пышма». Об этом стало известно из сообщения губернатора в telegram-канале.

«Вместе с Министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым осмотрели два наших реабилитационных центра „Родник“ и „Пышма“. Пообщались с родителями. Им программа нравится, считают, что результат заметен уже после первой недели занятий со специалистами», — поделился глава региона.

Ранее к губернатору Моору прилетал премьер-министр Михаил Мишустин. Весной Тюменскую область также посещал Александр Куренков.

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Губернатор Александр Моор принял в Тюмени министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Совместно они посетили реабилитационные центры «Родник» и «Пышма». Об этом стало известно из сообщения губернатора в telegram-канале. «Вместе с Министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым осмотрели два наших реабилитационных центра „Родник“ и „Пышма“. Пообщались с родителями. Им программа нравится, считают, что результат заметен уже после первой недели занятий со специалистами», — поделился глава региона. Ранее к губернатору Моору прилетал премьер-министр Михаил Мишустин. Весной Тюменскую область также посещал Александр Куренков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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