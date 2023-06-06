К губернатору Моору прилетел федеральный министр

Тюменский губернатор Моор встретился с министром труда Котяковым

07 июня 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Министр Котяков посетил тюменские реабилитационные центры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Александр Моор принял в Тюмени министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Совместно они посетили реабилитационные центры «Родник» и «Пышма». Об этом стало известно из сообщения губернатора в telegram-канале. «Вместе с Министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым осмотрели два наших реабилитационных центра „Родник“ и „Пышма“. Пообщались с родителями. Им программа нравится, считают, что результат заметен уже после первой недели занятий со специалистами», — поделился глава региона. Ранее к губернатору Моору прилетал премьер-министр Михаил Мишустин. Весной Тюменскую область также посещал Александр Куренков.

Губернатор Александр Моор принял в Тюмени министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Совместно они посетили реабилитационные центры «Родник» и «Пышма». Об этом стало известно из сообщения губернатора в telegram-канале. «Вместе с Министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым осмотрели два наших реабилитационных центра „Родник“ и „Пышма“. Пообщались с родителями. Им программа нравится, считают, что результат заметен уже после первой недели занятий со специалистами», — поделился глава региона. Ранее к губернатору Моору прилетал премьер-министр Михаил Мишустин. Весной Тюменскую область также посещал Александр Куренков.