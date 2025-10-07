Челябинского школьника, пропавшего на несколько суток, нашли

Челябинский школьник, пропавший 5 октября, найден. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, противоправных действий в его отношении не совершено.
«Благодаря оперативному реагированию, совместной работе полицейских, волонтеров и неравнодушных граждан, несовершеннолетний найден в Ленинском районе Челябинска. Противоправных действий в отношении его не совершено», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Сейчас мальчик находится в отделении полиции. С ним беседует инспектор по делам несовершеннолетних.
