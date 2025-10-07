Челябинского школьника, пропавшего на несколько суток, нашли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мальчика искали несколько суток
Мальчика искали несколько суток Фото:

Челябинский школьник, пропавший 5 октября, найден. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, противоправных действий в его отношении не совершено.

«Благодаря оперативному реагированию, совместной работе полицейских, волонтеров и неравнодушных граждан, несовершеннолетний найден в Ленинском районе Челябинска. Противоправных действий в отношении его не совершено», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Сейчас мальчик находится в отделении полиции. С ним беседует инспектор по делам несовершеннолетних.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский школьник, пропавший 5 октября, найден. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, противоправных действий в его отношении не совершено. «Благодаря оперативному реагированию, совместной работе полицейских, волонтеров и неравнодушных граждан, несовершеннолетний найден в Ленинском районе Челябинска. Противоправных действий в отношении его не совершено», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Сейчас мальчик находится в отделении полиции. С ним беседует инспектор по делам несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...