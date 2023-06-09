На центральных улицах Перми временно ограничат движение транспорта

10 июня 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Движение транспорта будет ограничено в связи с праздниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми в связи с празднованием Дня России и Дня города ограничат движение транспорта на центральных улицах. Об ограничениях сообщили в пресс-службе администрации Перми. «С 01:00 12 июня до 01:00 13 июня будет закрыто движение транспорта по улице Ленина от Попова до Борчанинова. Перекрыт также будет участок Ленина от Борчанинова до Крисанова. Движение транспорта здесь ограничат с 08:00 12 июня до 01:00 13 июня. По улице Борчанинова нельзя будет проехать от Пермской до Петропавловской», — сообщается на сайте мэрии. Кроме того, с 23:30 12 июня до 00:10 13 июня временно перекроют движение транспорта и пешеходов по Коммунальному мосту от Борцов Революции до Окулова. Это связано с проведением праздничного салюта. На двое суток, с 01:00 11 июня до 01:00 13 июня, будет запрещена остановка и стоянка транспорта на участке улицы Ленина от Попова до Крисанова и на Борчанинова от Пермской до Петропавловской.

В Перми в связи с празднованием Дня России и Дня города ограничат движение транспорта на центральных улицах. Об ограничениях сообщили в пресс-службе администрации Перми. «С 01:00 12 июня до 01:00 13 июня будет закрыто движение транспорта по улице Ленина от Попова до Борчанинова. Перекрыт также будет участок Ленина от Борчанинова до Крисанова. Движение транспорта здесь ограничат с 08:00 12 июня до 01:00 13 июня. По улице Борчанинова нельзя будет проехать от Пермской до Петропавловской», — сообщается на сайте мэрии. Кроме того, с 23:30 12 июня до 00:10 13 июня временно перекроют движение транспорта и пешеходов по Коммунальному мосту от Борцов Революции до Окулова. Это связано с проведением праздничного салюта. На двое суток, с 01:00 11 июня до 01:00 13 июня, будет запрещена остановка и стоянка транспорта на участке улицы Ленина от Попова до Крисанова и на Борчанинова от Пермской до Петропавловской.