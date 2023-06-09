09 июня 2023

На центральных улицах Перми временно ограничат движение транспорта

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Город. Курган, стоянка запрещена, проезд запрещен, запрещающий знак, кирпич
Движение транспорта будет ограничено в связи с праздниками Фото:

В Перми в связи с празднованием Дня России и Дня города ограничат движение транспорта на центральных улицах. Об ограничениях сообщили в пресс-службе администрации Перми.

«С 01:00 12 июня до 01:00 13 июня будет закрыто движение транспорта по улице Ленина от Попова до Борчанинова. Перекрыт также будет участок Ленина от Борчанинова до Крисанова. Движение транспорта здесь ограничат с 08:00 12 июня до 01:00 13 июня. По улице Борчанинова нельзя будет проехать от Пермской до Петропавловской», — сообщается на сайте мэрии.

Кроме того, с 23:30 12 июня до 00:10 13 июня временно перекроют движение транспорта и пешеходов по Коммунальному мосту от Борцов Революции до Окулова. Это связано с проведением праздничного салюта. На двое суток, с 01:00 11 июня до 01:00 13 июня, будет запрещена остановка и стоянка транспорта на участке улицы Ленина от Попова до Крисанова и на Борчанинова от Пермской до Петропавловской.

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В Перми в связи с празднованием Дня России и Дня города ограничат движение транспорта на центральных улицах. Об ограничениях сообщили в пресс-службе администрации Перми. «С 01:00 12 июня до 01:00 13 июня будет закрыто движение транспорта по улице Ленина от Попова до Борчанинова. Перекрыт также будет участок Ленина от Борчанинова до Крисанова. Движение транспорта здесь ограничат с 08:00 12 июня до 01:00 13 июня. По улице Борчанинова нельзя будет проехать от Пермской до Петропавловской», — сообщается на сайте мэрии. Кроме того, с 23:30 12 июня до 00:10 13 июня временно перекроют движение транспорта и пешеходов по Коммунальному мосту от Борцов Революции до Окулова. Это связано с проведением праздничного салюта. На двое суток, с 01:00 11 июня до 01:00 13 июня, будет запрещена остановка и стоянка транспорта на участке улицы Ленина от Попова до Крисанова и на Борчанинова от Пермской до Петропавловской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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