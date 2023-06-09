09 июня 2023

Организаторы Первой лиги назвали причину развития КВН в Пермском крае

Продюсер Первой лиги Артур Туманян: в Пермском крае людям не нужно объяснять, что такое КВН
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Первая лига КВН. 1/8 финала. Пермь., кливеня алексей
Игры Первой лиги КВН проводятся в Пермском крае с 2022 года Фото:

Продюсер Первой лиги КВН Артур Туманян заявил, что жители Пермского края понимают юмор. В регионе «не закончились известные пермяки, которых можно позвать в жюри», сказал он во время пресс-бранча с Первой лигой КВН, который состоялся 10 июня. На встрече также присутствовали редактор Первой лиги Дмитрий Бушуев и администратор команды КВН «Малинки» (Новосибирск) Дарья Карелина, сообщает корреспондент URA.RU.

«Это регион с богатой историей КВН. Здесь очень много классных и ярких экспертов, здесь зритель понимает юмор. Людям в целом не нужно объяснять, что такое КВН. У нас еще не закончились известные пермяки, которых мы можем позвать в жюри, а мы уже второй год играем. В это же время в некоторых регионах раз, два и остались только олимпийские чемпионы по фехтованию из 70-х», — заявил Туманян во время пресс-бранча.

Игры Первой лиги КВН проводятся в Пермском крае с 2022 года по инициативе главы региона Дмитрия Махонина. В 2023 году в Перми пройдет летний кубок Высшей лиги КВН. На проведение кубка в Пермь приедут более 100 звезд КВН и более пяти тысяч зрителей.

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Продюсер Первой лиги КВН Артур Туманян заявил, что жители Пермского края понимают юмор. В регионе «не закончились известные пермяки, которых можно позвать в жюри», сказал он во время пресс-бранча с Первой лигой КВН, который состоялся 10 июня. На встрече также присутствовали редактор Первой лиги Дмитрий Бушуев и администратор команды КВН «Малинки» (Новосибирск) Дарья Карелина, сообщает корреспондент URA.RU. «Это регион с богатой историей КВН. Здесь очень много классных и ярких экспертов, здесь зритель понимает юмор. Людям в целом не нужно объяснять, что такое КВН. У нас еще не закончились известные пермяки, которых мы можем позвать в жюри, а мы уже второй год играем. В это же время в некоторых регионах раз, два и остались только олимпийские чемпионы по фехтованию из 70-х», — заявил Туманян во время пресс-бранча. Игры Первой лиги КВН проводятся в Пермском крае с 2022 года по инициативе главы региона Дмитрия Махонина. В 2023 году в Перми пройдет летний кубок Высшей лиги КВН. На проведение кубка в Пермь приедут более 100 звезд КВН и более пяти тысяч зрителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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