Вице-премьер Трутнев призвал развивать Пермь без криков и разрывания рубахи на груди

Вице-премьер Трутнев призвал развивать Пермь без криков

12 июня 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

Юрий Трутнев мечтает жить в Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что продолжает интересоваться Пермью и пожелал, чтобы город развивался «спокойно, достойно и без криков». Поздравление зачитал ведущий церемонии вручения Строгановской премии, которая проходит 11 июня в Перми, передает корреспондент URA.RU. «Если меня спросить, где я хочу жить, я отвечу, что в Перми. Я интересуюсь Пермью, стараюсь помогать. Мне кажется, что самый лучший город — это тот, в котором люди себя чувствуют счастливыми. Город, в котором каждый найдет себе то занятие, которое ему нравится. Очень хотелось бы, чтобы Пермь развивалась именно таким образом — спокойно, достойно, без криков и разрывания рубахи на груди», — поздравил Собянин. Также Пермь поздравила актриса Екатерина Шпица. Она пожелала, чтобы культурная жизнь города «стала еще богаче». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем поздравлении, что Пермь с Москву связывает давняя дружба.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что продолжает интересоваться Пермью и пожелал, чтобы город развивался «спокойно, достойно и без криков». Поздравление зачитал ведущий церемонии вручения Строгановской премии, которая проходит 11 июня в Перми, передает корреспондент URA.RU. «Если меня спросить, где я хочу жить, я отвечу, что в Перми. Я интересуюсь Пермью, стараюсь помогать. Мне кажется, что самый лучший город — это тот, в котором люди себя чувствуют счастливыми. Город, в котором каждый найдет себе то занятие, которое ему нравится. Очень хотелось бы, чтобы Пермь развивалась именно таким образом — спокойно, достойно, без криков и разрывания рубахи на груди», — поздравил Собянин. Также Пермь поздравила актриса Екатерина Шпица. Она пожелала, чтобы культурная жизнь города «стала еще богаче». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем поздравлении, что Пермь с Москву связывает давняя дружба.