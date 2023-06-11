Власти районов ЯНАО предупредили жителей о штормовом ветре

В Надымском и Пуровском районе (ЯНАО) 12 июня прогнозируется штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Мэрии муниципалитетов в соцсетях просят жителей соблюдать осторожность.
«12 июня на территории Надымского и Пуровского района прогнозируются неблагоприятные погодные явления — усиление ветра до 20 м/с. Будьте осторожны! Соблюдайте правила безопасности», — сообщается в официальных telegram-каналах районных администраций.
Жителей просят избегать линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и не отпускать детей на улицу и не оставлять их одних. Автолюбителям рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, столбов, линий электропередач.
Ранее URA.RU сообщало, что в выходные дни в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) будет преимущественно пасмурно и дождливо. Максимальная температура воздуха достигнет +16 градусов.
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