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Власти районов ЯНАО предупредили жителей о штормовом ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ураган, поваленный лес, разрушения
Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду Фото:

В Надымском и Пуровском районе (ЯНАО) 12 июня прогнозируется штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Мэрии муниципалитетов в соцсетях просят жителей соблюдать осторожность.

«12 июня на территории Надымского и Пуровского района прогнозируются неблагоприятные погодные явления — усиление ветра до 20 м/с. Будьте осторожны! Соблюдайте правила безопасности», — сообщается в официальных telegram-каналах районных администраций.

Жителей просят избегать линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и не отпускать детей на улицу и не оставлять их одних. Автолюбителям рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, столбов, линий электропередач.

Ранее URA.RU сообщало, что в выходные дни в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) будет преимущественно пасмурно и дождливо. Максимальная температура воздуха достигнет +16 градусов.

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В Надымском и Пуровском районе (ЯНАО) 12 июня прогнозируется штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Мэрии муниципалитетов в соцсетях просят жителей соблюдать осторожность. «12 июня на территории Надымского и Пуровского района прогнозируются неблагоприятные погодные явления — усиление ветра до 20 м/с. Будьте осторожны! Соблюдайте правила безопасности», — сообщается в официальных telegram-каналах районных администраций. Жителей просят избегать линий электропередач, деревьев, рекламных щитов и не отпускать детей на улицу и не оставлять их одних. Автолюбителям рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, столбов, линий электропередач. Ранее URA.RU сообщало, что в выходные дни в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) будет преимущественно пасмурно и дождливо. Максимальная температура воздуха достигнет +16 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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