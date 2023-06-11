11 июня 2023
10 июня 2023

Власти города ЯНАО сообщили, когда появится новая площадка для выгула собак

Департамент ЖКХ Тарко-Сале сообщил, что новая площадка для выгула собак появится до конца лета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весна в городе. Екатеринбург, собаки
Площадка разместится на территории более 600 км.м Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) новая площадка для выгула собак будет благоустроена в срок до 31 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и ЖКХ муниципалитета.

«В этом году в городе Тарко-Сале будет благоустроена новая площадка для выгула собак. В настоящее время определена подрядная организация и заключен муниципальный контракт. Работы планируется выполнить до 31 августа», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что площадка займет территорию более 600 км.м и будет расположена в районе дома 5 в микрорайоне Геолог. Также сообщается, что благоустройство площадки осуществляется в рамках реализации программы «5 шагов для городов».

Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО благоустроят территории больничных городков. В этом году работы начнутся в Тарко-Сале, Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) новая площадка для выгула собак будет благоустроена в срок до 31 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и ЖКХ муниципалитета. «В этом году в городе Тарко-Сале будет благоустроена новая площадка для выгула собак. В настоящее время определена подрядная организация и заключен муниципальный контракт. Работы планируется выполнить до 31 августа», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что площадка займет территорию более 600 км.м и будет расположена в районе дома 5 в микрорайоне Геолог. Также сообщается, что благоустройство площадки осуществляется в рамках реализации программы «5 шагов для городов». Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО благоустроят территории больничных городков. В этом году работы начнутся в Тарко-Сале, Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...