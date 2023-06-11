Власти города ЯНАО сообщили, когда появится новая площадка для выгула собак

Департамент ЖКХ Тарко-Сале сообщил, что новая площадка для выгула собак появится до конца лета

Площадка разместится на территории более 600 км.м Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) новая площадка для выгула собак будет благоустроена в срок до 31 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и ЖКХ муниципалитета.

«В этом году в городе Тарко-Сале будет благоустроена новая площадка для выгула собак. В настоящее время определена подрядная организация и заключен муниципальный контракт. Работы планируется выполнить до 31 августа», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что площадка займет территорию более 600 км.м и будет расположена в районе дома 5 в микрорайоне Геолог. Также сообщается, что благоустройство площадки осуществляется в рамках реализации программы «5 шагов для городов».

Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО благоустроят территории больничных городков. В этом году работы начнутся в Тарко-Сале, Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме.