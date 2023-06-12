Пермяк заставил ПФР через суд включить в свой стаж 13 лет работы

Суд удовлетворил иск только частично Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Березников (Пермский край) подал в суд на Пенсионный фонд России (ПФР) из-за отказа оформлять ему досрочную пенсию. Выяснилось, что у мужчины не были официально включены в общий рабочий стаж более 13 лет работы электрогазосварщиком. Об этом сообщается в решении на сайте Березниковского городского суда.

«Суд решил: исковые требования удовлетворить частично. Включить в общий страховой стаж истца, периоды работы с 04.10.1991 по 29.12.2004 с переводом в должности электрогазосварщика 5 разряда», — говорится в решении. Поводом для обращения в суд стал отказ ПФР включить 13 лет работы электрогазосварщиком в специальный стаж работы. Также жителю Березников отказали в назначении досрочной пенсии.

Представитель Пенсионного фонда России в суде просил отказать в требованиях. В обосновании он указал, что березниковец работал все эти годы неофициально, и поэтому документально подтверждения стажа не имеет. Однако истец смог предоставить доказательства факта работы с помощью свидетелей. В итоге суд встал на сторону пермяка, но не стал полностью удовлетворять его требования.