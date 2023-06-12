12 июня 2023
11 июня 2023

Челябинские аудиторы дали совет, как избежать проблем при покупке жилья

В КСП Челябинской области напомнили о зоне ответственности застройщика в случае покупки жилья с дефектами
© Служба новостей «URA.RU»
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Гарантийный срок поможет защитить права жильцов Фото:

Аудиторы Челябинской области рассказали, что делать собственнику квартиры, если застройщик сдал дом с дефектами. В Контрольно-счетной палате (КСП) региона URA.RU заявили о зоне ответственности строителей, если жилье не соответствует действующим нормативам.

«Бывают случаи, когда жилье не отвечает необходимым нормам и правилам. Однако не все покупатели новостроек знают, что после сдачи многоквартирного дома на него распространяется такая же гарантия, как и на большинство других товаров и услуг», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В связи с этим в КСП составили памятку для граждан, оказавшихся в подобной ситуации. В зону ответственности застройщика входит гарантия на инженерное оборудование и конструктив здания. К поломкам оборудования относятся: сбои в работе батарей, лопнувшие трубы, перепады напряжения в сети, неисправность лифта. Проблемы с конструктивом здания тоже ответственность застройщика: наличие грибка и плесени, трещины фасадов и стен, нарушение геометрии пространства квартиры, дефекты стеклопакетов.

«При этом срок действия гарантий на инженерное оборудование составляет три года, на конструктивные элементы — пять лет. При обнаружении дефекта необходимо написать претензию в двух экземплярах: один — передать застройщику с приложением фотоматериалов и описания дефекта, второй — оставить у себя с отметкой ответчика о приеме претензии», — отмечают в КСП области.

Отказ застройщика от ремонта — повод обратиться в судебный орган. Документы нужно отправить в суд по юридическому адресу застройщика.

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Аудиторы Челябинской области рассказали, что делать собственнику квартиры, если застройщик сдал дом с дефектами. В Контрольно-счетной палате (КСП) региона URA.RU заявили о зоне ответственности строителей, если жилье не соответствует действующим нормативам. «Бывают случаи, когда жилье не отвечает необходимым нормам и правилам. Однако не все покупатели новостроек знают, что после сдачи многоквартирного дома на него распространяется такая же гарантия, как и на большинство других товаров и услуг», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В связи с этим в КСП составили памятку для граждан, оказавшихся в подобной ситуации. В зону ответственности застройщика входит гарантия на инженерное оборудование и конструктив здания. К поломкам оборудования относятся: сбои в работе батарей, лопнувшие трубы, перепады напряжения в сети, неисправность лифта. Проблемы с конструктивом здания тоже ответственность застройщика: наличие грибка и плесени, трещины фасадов и стен, нарушение геометрии пространства квартиры, дефекты стеклопакетов. «При этом срок действия гарантий на инженерное оборудование составляет три года, на конструктивные элементы — пять лет. При обнаружении дефекта необходимо написать претензию в двух экземплярах: один — передать застройщику с приложением фотоматериалов и описания дефекта, второй — оставить у себя с отметкой ответчика о приеме претензии», — отмечают в КСП области. Отказ застройщика от ремонта — повод обратиться в судебный орган. Документы нужно отправить в суд по юридическому адресу застройщика.
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