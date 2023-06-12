Тюменец украл у бюджета России миллионы рублей

Предприниматель из Тюмени пойдет под суд за неуплату налогов на семь миллионов рублей

Своими действиями бизнесмен лишил бюджет России семи млн налоговых доходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени будут судить индивидуального предпринимателя, который скрыл свои доходы от налоговой и недоплатил в казну Российской Федерации семь миллионов рублей налогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Утверждено обвинительное заключение по делу об уклонении 40-летнего тюменца от уплаты налогов на сумму более семи миллионов рублей. Мужчина осуществлял деятельность по оказанию транспортных и транспортно-экспедиционных услуг и применял специальный налоговый режим — единый налог на вмененный доход. По версии следствия, с целью минимизации налоговой нагрузки в период 2017—2019 годов он отразил в декларациях недостоверные сведения», — говорится в сообщении прокуратуры по Тюменской области.

По словам силовиков, в какой-то момент предприниматель утратил право на использование ЕНВД, но решил это скрыть. Он не платил ряд налогов и страховых взносов, чем нанес ущерб бюджету РФ.

В настоящее время имущество обвиняемого, на общую сумму в миллион рублей, арестовано. Мужчине, по вменяемой ему статье, грозит до года лишения свободы.