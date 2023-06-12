12 июня 2023
11 июня 2023

Тюменец украл у бюджета России миллионы рублей

Предприниматель из Тюмени пойдет под суд за неуплату налогов на семь миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Своими действиями бизнесмен лишил бюджет России семи млн налоговых доходов Фото:

В Тюмени будут судить индивидуального предпринимателя, который скрыл свои доходы от налоговой и недоплатил в казну Российской Федерации семь миллионов рублей налогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Утверждено обвинительное заключение по делу об уклонении 40-летнего тюменца от уплаты налогов на сумму более семи миллионов рублей. Мужчина осуществлял деятельность по оказанию транспортных и транспортно-экспедиционных услуг и применял специальный налоговый режим — единый налог на вмененный доход. По версии следствия, с целью минимизации налоговой нагрузки в период 2017—2019 годов он отразил в декларациях недостоверные сведения», — говорится в сообщении прокуратуры по Тюменской области.

По словам силовиков, в какой-то момент предприниматель утратил право на использование ЕНВД, но решил это скрыть. Он не платил ряд налогов и страховых взносов, чем нанес ущерб бюджету РФ.

В настоящее время имущество обвиняемого, на общую сумму в миллион рублей, арестовано. Мужчине, по вменяемой ему статье, грозит до года лишения свободы.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени будут судить индивидуального предпринимателя, который скрыл свои доходы от налоговой и недоплатил в казну Российской Федерации семь миллионов рублей налогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Утверждено обвинительное заключение по делу об уклонении 40-летнего тюменца от уплаты налогов на сумму более семи миллионов рублей. Мужчина осуществлял деятельность по оказанию транспортных и транспортно-экспедиционных услуг и применял специальный налоговый режим — единый налог на вмененный доход. По версии следствия, с целью минимизации налоговой нагрузки в период 2017—2019 годов он отразил в декларациях недостоверные сведения», — говорится в сообщении прокуратуры по Тюменской области. По словам силовиков, в какой-то момент предприниматель утратил право на использование ЕНВД, но решил это скрыть. Он не платил ряд налогов и страховых взносов, чем нанес ущерб бюджету РФ. В настоящее время имущество обвиняемого, на общую сумму в миллион рублей, арестовано. Мужчине, по вменяемой ему статье, грозит до года лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...