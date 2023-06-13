Екатеринбурженка угрожала сжечь квартиру с детьми

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День детей. Курган, ребенок, мама, мать, материнство, маткапитал, родитель
Женщина находится в психиатрической больнице (архивное фото) Фото:

Жительница Екатеринбурга после развода угрожала сжечь квартиру с двумя детьми. Об инциденте на улице Комсомольской в экстренные службы 11 июня сообщили соседи женщины. Сейчас ее отправили в психиатрическую больницу.

«Квартиру вскрывали сотрудники МЧС. Женщина обезумела на фоне развода, который длился несколько месяцев. Кричала, что хочет все сжечь», — сообщил источник издания «КП-Екатеринбург». Женщину отправили на лечение, а детей отдали отцу.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало.

Ранее в Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» женщина убила трех своих детей, посчитав, что в них вселились бесы. О происшествии женщина сообщила родственникам по СМС, также она оставила записку своему мужу, где пояснила мотивы убийств.

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Жительница Екатеринбурга после развода угрожала сжечь квартиру с двумя детьми. Об инциденте на улице Комсомольской в экстренные службы 11 июня сообщили соседи женщины. Сейчас ее отправили в психиатрическую больницу. «Квартиру вскрывали сотрудники МЧС. Женщина обезумела на фоне развода, который длился несколько месяцев. Кричала, что хочет все сжечь», — сообщил источник издания «КП-Екатеринбург». Женщину отправили на лечение, а детей отдали отцу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее в Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» женщина убила трех своих детей, посчитав, что в них вселились бесы. О происшествии женщина сообщила родственникам по СМС, также она оставила записку своему мужу, где пояснила мотивы убийств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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